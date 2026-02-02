Ninsorile abundente și gerul din ultimele zile cresc riscul de accidente, iar autoritățile trag un semnal de alarmă. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează populația să fie atentă la polei, gheață și țurțuri și reamintește că îndepărtarea zăpezii și a gheții din fața locuințelor sau a firmelor nu este doar o recomandare, ci o obligație legală.

Avertisment IGSU după ninsorile și gerul din ultimele zile. Ce riscuri aduc zăpada și gheața depusă - arhivă

Ninsorile din Capitală şi din alte zone ale ţării au dus la depuneri semnificative de zăpadă pe acoperişuri, carosabil şi trotuare, iar temperaturile scăzute favorizează formarea poleiului, ceea ce creşte riscul de accidente, precizează IGSU într-un comunicat de presă, potrivit News.ro.

Pentru siguranţa tuturor, reprezentanţii IGSU recomandă pietonilor să circule cu grijă, să poarte încălţăminte de iarnă, cu talpă antiderapantă şi să se deplaseze cu atenţie pentru a preveni alunecările şi căzăturile.

De asemenea, pompierii atrag atenţia cetăţenilor să fie atenţi la ţurţuri şi, dacă apar astfel de formaţiuni la clădirile lor, să îi îndepărteze cât mai repede.

"Dacă observaţi ţurţuri la streaşina altor clădiri, evitaţi zona şi păstraţi distanţa", avertizează IGSU.

Potrivit aceleiaşi surse, apele îngheţate "nu sunt locuri de joacă": "Nu permiteţi copiilor să se apropie de lacuri, râuri sau bălţi îngheţate. Gheaţa poate ceda în orice moment".

Pompierii le recomandă şoferilor să conducă cu viteză redusă, să păstreze distanţa faţă de celelalte vehicule şi să se asigure că maşina este echipată corespunzător pentru sezonul rece.

"Este important de reţinut că îndepărtarea zăpezii, ţurţurilor şi gheţii din faţa locuinţei sau a sediului firmei nu este doar un gest de responsabilitate civică, ci şi o obligaţie legală", încheie IGSU.

