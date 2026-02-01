Primele verdeţuri româneşti au apărut la tarabe. Cât ne costă coşul de cumpărături în piaţă

Primele verdeţuri româneşti au apărut în pieţe. Vorbim despre salată, ceapă şi ridichi. Preţurile însă sunt mai mari ca anul trecut. Asta din cauza frigului din ianuarie care a afect producţia şi a crescut costurile de întreţinere a solariilor.

Primele verdețuri românești ale anului sunt gata de consum, însă consumatorii trebuie să știe faptul că acestea costă mai mult comparativ cu aceeași perioadă anului trecut.

Temperaturile scăzute din ultima perioadă au afectat producția, iar costurile de întrețunere a solariilor au crescut semnificativ. Dacă prețul angro pentru o salată verde pornește de la 1 lei sau de la 1,50 lei în piețe, acesta ajunge să fie dublu.

Așadar în acest moment în piață o legătură de ceapă verde costă 2 lei, o legătură de ridichii 5 lei, iar o salată costă de la 2,50 lei până la 5 lei. Legumicultorii ne-au spus că sunt nevoiți să majoreze prețurile la legumele de sezon, mai mult recoltarea este întârziată din cauza frigului, iar cantitățile disponibile sunt mai mici comparativ cu aceeași perioadă anului.

Articolul continuă după reclamă

Din cauza producției reduse și a cheltuierilor ridicate, producătorii avertizează că prețurile vor rămâne mai mari în următoarea perioadă.

Diana Severin Like Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰