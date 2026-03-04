Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Indicele ROBOR la 3 luni, 4 martie 2026

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 4 martie 2026, iar cifrele arată că indicele ROBOR la 3 luni este în creştere, în raport cu cifrele date publicităţii în ziua precedentă.

de Alexandru Badea

la 04.03.2026 , 13:23
Indicele ROBOR la 3 luni este în creştere, faţă de ziua precedentă Indicele ROBOR la 3 luni este în creştere, faţă de ziua precedentă - Profimedia

Concret, rata de referinţă ROBOR cu scadenţă la trei luni este cotată la 5,94, nivel în creştere cu 3,13% faţă de nivelul înregistrat marţi, 3 martie 2026. Indicele ROBOR la 3 luni atinge cel mai ridicat nivel înregistrat din 20 ianuarie 2026 şi până în prezent.

Conform reprezentanţilor BNR, ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata de dobândă la care o bancă împrumută lichiditate altor bănci, iar ratele de referintă ROBOR se stabilesc pentru 8 scadențe: O/N (overnight), T/N (tomorrow), 1W (1 săptămană), 1M (1 lună), 3M (3 luni), 6M (6 luni), 9M (9 luni) și 12M (12 luni).

Indicele ROBOR se calculează zilnic și are că referinţă media aritmetică a cotațiilor de dobândă utilizate de zece bănci selectate de BNR.

Articolul continuă după reclamă

 

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

indice robor cota indice robor
Înapoi la Homepage
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump. Precizările făcute de echipa medicală
Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump. Precizările făcute de echipa medicală
Pleci cu mașina electrică sau pe GPL în Grecia? Atenție, un detaliu esențial poate face diferența între vacanță fără griji și probleme neașteptate. Avertismentele specialiștilor
Pleci cu mașina electrică sau pe GPL în Grecia? Atenție, un detaliu esențial poate face diferența între vacanță fără griji și probleme neașteptate. Avertismentele specialiștilor
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
Ruxandra Luca, mesaj emoționant! Ce spune frumoasa prezentatoare
Ruxandra Luca, mesaj emoționant! Ce spune frumoasa prezentatoare
Comentarii


Întrebarea zilei
Cereţi sfaturi bunicilor pentru o viaţă lungă şi sănătoasă?
Observator » Ştiri economice » Indicele ROBOR la 3 luni, 4 martie 2026