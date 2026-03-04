Iranul a atacat "sistemul nervos" al armatei SUA din Orientul Mijlociu. A vizat inclusiv un radar de 1 mld $

Iranul a încercat să lovească "sistemul nervos" al armatei americane din Orientul Mijlociu: comunicațiile militare și radarele sistemelor antirachetă, arată o analiză a imaginilor din satelit realizată de The New York Times. Iranienii au vizat inclusiv radare AN/FPS-132 folosite la activarea sistemelor THAAD, Patriot sau Aegis şi AN/TPY-2, unele dintre cele mai scumpe sisteme militare de acest tip din lume, cu un cost estimat de aproape un miliard de dolari. Nu este clar însă dacă le-au avariat.

Imagini din satelit analizate de The New York Times arată că atacurile iraniene cu rachete și drone din ultimele 5 zile au avariat sau încercat să distrugă infrastructura de comunicații și radar la mai multe baze militare ale SUA din Orientul Mijlociu.

Analiza imaginilor arată că atacurile nu au vizat doar clădiri sau baze, ci mai ales echipamente-cheie pentru comunicațiile militare ale SUA, folosite la detectarea rachetelor balistice și coordonarea interceptării de rachete. Au fost vizate, lovite sau avariate instalații militare în cel puțin cinci țări: Bahrain, Qatar, Kuweit, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

Printre țintele lovite sau vizate s-au numărat terminale SATCOM, acele sisteme prin care armata SUA transmite informații aproape în timp real, cupole "radom", un fel de carcase care protejează radarele, antene satelitare folosite pentru comunicații militare, precum și un radar AN/TPY-2, esențial pentru detectarea rachetelor balistice. Nu este clar dacă radarul AN/TPY-2 a fost lovit sau nu, explică NYT.

El era poziționat lângă o clădire dintr-o instalație militară de la Al Ruwais, în Emiratele Arabe Unite. Clădirea aflată lângă radar a fost lovită și avariată, iar imaginile din satelit arată că radarul era amplasat acolo încă din 2025. Însă imaginile disponibile nu arată clar dacă radarul în sine a fost avariat.

Pe de altă parte, analiștii OSINT susțin că ar fi fost lovite un radar de avertizare timpurie AN/FPS-132, în valoare de 1,1 miliarde de dolari, de la baza Al Udeid din Qatar, precum și trei radare AN/TPY-2 din Arabia Saudită, Iordania și Emiratele Arabe Unite.

Printre bazele importante afectate se numără cartierul general al Flotei a V-a a SUA din Bahrain, baza aeriană Al Udeid din Qatar, Camp Arifjan și baza Ali Al Salem din Kuweit, baza aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită, precum și mai multe instalații militare din Emiratele Arabe Unite. Atacurile par să fi avut ca scop perturbarea comunicațiilor militare ale SUA și a coordonării sistemelor de apărare antirachetă din regiune.

