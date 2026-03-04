Angajatorii spun direct cu cât plătesc începătorii. Jobul unde salariul ajunge la 5.700 de lei - Shutterstock

"Angajatorii care au scos în piaţă un volum mare de poziţii pentru candidaţii fără studii superioare au crescut şi nivelul de transparenţă salarială odată cu apropierea de momentul în care se va implementa directiva europeană potrivit căreia anunţurile de recrutare va trebui să aibă salariul afişat - schimbare programată pentru a doua jumătate a acestui an.

Astfel, în prezent, pe iajob.ro, platforma de recrutare care aparţine eJobs.ro România şi care este dedicată candidaţilor entry level şi fără studii superioare, procentul de joburi care au salariul publicat în anunţul de angajare a ajuns la 70%", se arată într-un comunicat de presă al platformei de recrutare online, scrie Agerpres.

Conform datelor centralizate, cele mai multe salarii sunt publice în acest moment pentru anunţurile din producţie, retail, turism, transport & logistică sau industria alimentară.

Astfel, un candidat care aplică pentru un post de operator în producţie, spre exemplu, se poate aştepta la un salariu cuprins între 4.300 şi 4.800 de lei pe lună, un curier între 4.400 şi 5.700 de lei pe lună, un lucrător comercial la aproximativ 4.200 de lei pe lună, iar un lucrător în depozit la 3.500 - 4.000 de lei pe lună.

De asemenea, salariile oferite pentru şoferi variază între 3.800 şi 4.600 de lei, în timp ce poziţiile deschise în turism sau industria alimentară oferă salarii cuprinse între 3.500 şi 4.500 de lei pentru candidaţii cu un nivel minimal de experienţă sau fără studii superioare.

Potrivit sursei citate, majoritatea locurilor de muncă au fost pentru Bucureşti, Cluj-Napoca şi Braşov, urmate de Iaşi, Timişoara, Oradea sau Craiova, dar şi de oraşe mai mici, precum Râmnicu Vâlcea, Suceava şi Bacău. În acest moment, aproximativ 7.500 de locuri de muncă sunt deschise pe portalul iajob.ro, iar alte 23.000 de poziţii pe platforma eJobs.ro.

