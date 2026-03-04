Doi dintre minorii implicaţi în uciderea lui Mario Berinde, trimişi în judecată. Criminalul de 13 ani a scăpat

Cei doi minori în vârstă de 15 ani inculpați în crima de la Cenei, în care victimă a fost Mario Berinde, au fost trimiși în judecată, în stare de arest preventiv pentru omor calificat, profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului, au anunțat procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș. Băiatul de 13 ani, participant direct la crimă, nu răspunde penal din cauza vârstei. În cazul lui, cauza a fost clasată.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș a finalizat cercetările și a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaților M.D.A., pentru omor calificat și profanare de cadavre, și B.R.P., pentru profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului, arată un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș.

"În fapt, s-a reținut că în data de 19 ianuarie, în jurul orei 21:30, inculpatul M.D.A., de 15 ani, și numitul R.M.D., de 13 ani, având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună și așteptând momentul oportun, l-au ucis pe numitul B.M.A. prin lovirea acestuia în mod repetat cu o toporișcă și un cuțit în timp ce se aflau la imobilul nr. 667 din localitatea Cenei", se arată în comunicat.

Totodată, arată procurorii, ulterior uciderii acestuia, inculpatul M.D.A. și numitul R.M.D., împreună cu inculpatul B.R.P., pe care l-au chemat la fața locului după săvârșirea faptei, au acționat conjugat și au profanat cadavrul victimei prin faptul că l-au incendiat și apoi l-au îngropat în spatele grădinii.

Mai mult, inculpatul B.R.P. i-a ajutat în mod activ pe M.D.A. și R.M.D. să scape de cadavru, precum și să șteargă urmele infracțiunii, toate aceste acțiuni fiind efectuate în scopul îngreunării cercetărilor, precum și îngreunării tragerii la răspundere penală a celor doi.

În ceea ce îl privește pe R.M.D., în vârstă de 13 ani, procurorul de caz a dispus clasarea cauzei sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de omor calificat și profanare de cadavre, pe motivul incidenței cauzei de neimputabilitate a minorității.

"Prin sentință civilă nr. 95/2006/PI/2026 emisă de Tribunalul Timiș s-a hotărât instituirea plasamentului în regim de urgență a minorului R.M.D. în Complexul de Servicii Sociale pentru Intervenții în Regim de Urgență în Domeniul Protecției Copilului - Serviciul de Primire în Regim de Urgență", se mai arată în comunicatul parchetului.

Rechizitoriul, însoțit de dosarul cauzei, a fost trimis spre competentă soluționare Tribunalului Timiș.

