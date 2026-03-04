Preţul gazelor, la cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani. Trump anunţă un plan pentru Ormuz

Prețurile de referință la gaze în Europa și-au continuat creșterea miercuri dimineața, după ce marți au atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, pe măsură ce conflictul din Orientul Mijociu se extinde, ceea ce eclipsează un plan american destinat protejării transporturile maritime în zona crucială a Strâmtorii Ormuz, scrie Bloomberg.

În jurul orei 8:30 a.m., la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc prețurile de referință în Europa, cotațiile futures la gaze naturale erau în creștere cu 1,7%, la 55,23 de euro pentru un Megawatt-oră (MWh).

Este a treia zi de creștere a cotațiilor la gaze la Bursa de la Amsterdam, chiar dacă este vorba despre creșteri mai modeste decât cele observate la începutul acestei săptămâni. Cea mai mare instalație de gaze naturale lichefiate din lume, amplasată în Qatar, rămâne oprită, iar incertitudinea cu privire la repornirea acesteia a provocat îngrijorări cu privire la o criză a aprovizionării.

Trump anunţă un plan pentru Strâmtoarea Ormuz

Chiar dacă președintele american, Donald Trump, a declarat, marți, că Marina SUA ar putea escorta petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă crucială pentru transportul de petrol și gaze lichefiate, mai multe detalii cu privire la acest plan sunt încă neclare.

Au crescut temerile privind o perturbare de amploare a aprovizionării globale cu petrol și gaze, pe măsură ce noi atacuri au avut loc în Orientul Mijlociu. Infrastructura energetică este prinsă în schimbul de focuri, iar situația riscă să provoace cel mai grav șoc de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022, care a dat peste cap comerțul global cu energie.

Deși țările asiatice sunt cele care cumpără cea mai mare parte a gazelor lichefiate transportate din Orientul Mijlociu, orice întrerupere prelungită a livrărilor ar crește concurența pentru surse alternative de aprovizionare, menținând prețurile ridicate la nivel mondial, inclusiv în Europa.

Europa, deosebit de vulnerabilă în timpul verii

Deocamdată, criza nu s-a repercutat asupra aprovizionării fizice a Europei, deoarece durează aproximativ o lună pentru ca navele încărcate cu gaze lichefiate din Qatar să ajungă pe continent, iar navele programate pentru luna martie au plecat deja. Dar Europa este deosebit de vulnerabilă în timpul verii, deoarece trebuie să cumpere volume mari de gaze lichefiate pentru a-și reface rezervele de gaze epuizate.

De asemenea, traderii sunt atenți la potențiale redirecționări ale navelor care transportă gaze din Europa către țările asiatice sau Egipt, care nu mai beneficiază de aprovizionarea cu gaze prin conducte din Israel.

'Observăm o reducere pe scară largă a pozițiilor și o grabă către acoperirea riscurilor, un comportament clasic de aversiune la risc în perioade incerte', a declarat Marco Saalfrank, șeful diviziei de tranzacționare la Axpo Holding AG.

