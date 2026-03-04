Turcia a anunţat că NATO a distrus o rachetă lansată din Iran deasupra Mării Mediterane. De la declanşarea războiului în Iran, peste 10 ţări din Orientul Mijlociu şi Europa au fost implicate în conflictul care are costuri uriaşe. Iar Donald Trump nu dă semne că e dispus să oprească intervenţia militara până nu-şi atinge obiectivele. La Bucureşti, ministrul de externe l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului pentru a transmite poziția fermă a României față de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Între timp, Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului ucis recent, ar fi fost ales noul conducător al Iranului. Israelul amenință că-l va asasina pe succesor.

Schimbarea de regim "nu va avea loc". Ce vizează Israel în operaţiunea din Iran - Profimedia

Preşedintele american a explicat că operaţiunea va mai dura cel mult patru sau cinci săptămâni.

"Din păcate, probabil vor mai muri şi alţii, înainte să se încheie. Aşa stau lucrurile. (...) America le va răzbuna moartea şi le va da cea mai cumplită lovitură teroriştilor care duc un război, practic, împotriva civilizaţiei" a declarat preşedintele american Donald Trump.

Marile puteri europene, Franţa, Germania şi Regatul Unit, intervin şi ele. Parisul a anunţat că trimite în regiune portavionul Charles de Gaulle.

"(Atacurile - n.r.) ne determină să ne consolidăm postura şi sprijinul defensiv, să fim alături de cei cu care avem tratate de apărare" a declarat preşedintele Franţei, Emmanuel Macron.

Iranul a lovit şi cea mai mare rafinărie din lume, Aramco, din Arabia Saudită, care a fost închisă temporar.

În context, tema referitoare la durata acestui război a stârnit nenumărate discuţii. În condiţiile în care există experţi care vorbesc despre un posibil "conflict etern", cu "sute de mii" de victime, alte informaţii arată că Israel nu vizează o schimbare de regim.

Conform jurnalistei Yalda Hakim, de la Sky News, Israel are alte scopuri în Iran.

"Cineva din sistemul de securitate israelian a descris scenariul ca nefiind o schimbare de regim. Nu credeau nici înainte de lansarea atacurilor de sâmbătă, au spus că schimbarea de regim nu este ceva ce credeau posibil. Dacă nu va exista o surpriză majoră, în următoarele săptămâni, nu va exista nicio schimbare de regim în Iran. Au descris-o ca fiind, într-un mod în care am auzit despre alte locuri pe care Israelul le-a vizat, "a tunde gazonul". Deci distrug totul, timp de câteva săptămâni, pleacă și apoi poate revin în șase luni, nouă luni, așa cum am văzut în timpul "războiului de 12 zile", care a fost acum opt luni, și se așteaptă să facă acest lucru în viitorul previzibil", a explicat jurnalista.

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

