Tot din cauza curentului scump, viitorul celui mai mare exportator din ţară este sub semnul întrebării. Conducerea Dacia avertizează că România ar putea pierde fabricarea următoarelor generații Duster şi Bigster. Guvernul promite măsuri de sprijin pentru că miza este uriașă: păstrarea investițiilor și a mii de locuri de muncă.

"Vă spun foarte clar și fără nicio ezitare: nu sunt garantate pentru a fi produse în România următoarele generații. Nu sunt reunite condițiile de competitivitate încât să fie garantate noi modele sau următoarele versiuni", a declarat Cristian Nezvoreanu, Director Relații Publice Dacia.

Producția auto a scăzut cu peste 12 în primele zece luni ale anului. La Mioveni, declinul este mai accentuat decât la Ford Craiova. Electricitatea scumpă, taxele și concurența tot mai puternică din China pun presiune pe producție. 1.700 de angajați de la Dacia au fost disponibilizaţi anul acesta. Cei 8.700 care au rămas se tem şi ei.

"Taxarea pe muncă ne-a terminat. Taxarea pe muncă... Noi creștem prețurile, ne ducem către angajator să ne crească salariile, să ne menținem într-un echilibru, dar nouă nu ne mai cresc salariile", a declarat Florica Vasilescu, vicepreședinte BNS.

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"Suntem pe marginea prăpastiei"

La uzina de la Mioveni se fabrică în prezent modelele Dacia Duster și Dacia Bigster. Miza pentru fabrica Dacia din România nu mai este producția celui de-al treilea model, ci păstrarea celor două modele care se fabrică deja aici. Marea problemă este prețul electricităţii, cu 50% mai scumpă decât în Turcia şi Maroc unde se produc alte modele Dacia şi cel puţin dublu faţă de Spania, unde Renault ar vrea să mute producţia pentru Duster.

"De ce credeți că pleacă produsele? De ce credeți că ne amenință și cei de la vagoane și celelalte fabrici că pleacă în Spania? Pentru că Spania se asigură că energia este mult mai ieftină decât în România. Suntem pe marginea prăpastiei", a declarat Florica Vasilescu, vicepreședinte BNS.

În ultimii cinci ani, contribuția industriei auto a scăzut de la aproape un sfert din economie la 16%. În 2025, țara noastră a produs 545.000 de mașini, pe minus faţă de 2024.

"Industria auto este unul dintre pilonii industriei românești, contribuind la PIB-ul țării cu 13-14% și generând 37% din exporturile României. Iar în centrul acestui sector strategic se află uzina Dacia, care a dezvoltat în jurul său o industrie de furnizori și parteneri economici", a declarat Viorel Ungureanu, liderul sindical de la Dacia.

În timp ce uzina de la Mioveni pierde teren, producătorii chinezi câștigă clienți. Un semnal de alarmă pentru o industrie care susține o bună parte din economia României. BYD a ajuns în topul preferințelor, iar modelul Seal U DM-i a fost cel mai vândut plug-in hybrid în primele nouă luni ale anului.