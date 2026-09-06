Un oltean și o moldoveancă au mizat pe un produs de acasă. Afacerea lor a prins rapid în Anglia

O întâlnire în Marea Britanie și o vizită peste Prut au pus bazele unei povești de familie care avea să se transforme, câțiva ani mai târziu, într-o afacere cu totul aparte. Cei doi soți au mizat pe un produs pe care britanicii au început rapid să îl descopere și să îl aprecieze.

Constantin Păunoiu și Cristina Litviniuc s-au cunoscut în Marea Britanie, unde s-au și căsătorit. El este din Slatina, iar ea din Ungheni, Republica Moldova, relatează Gazeta UK într-o postare pe Facebook.

Ideea unei afaceri dedicate vinurilor moldovenești a început să prindă contur după ce Cristina l-a dus pe Constantin în Republica Moldova. Acolo, acesta a descoperit mai multe crame și a rămas impresionat de calitatea și varietatea vinurilor locale.

"Am vizitat mai multe vinării și ce-am văzut e de-a dreptul de scris într-o carte. E trist că multă lume nu știe cât de bogată e Republica Moldova la capitolul vinuri. Produsele sunt stocate în galerii subterane de poveste, iar gustul lor deosebit te cucerește imediat", a mărturisit Constantin Păunoiu.

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O vizită în Republica Moldova a pus bazele afacerii

În 2021, cei doi soți, care locuiesc în Kettering, au deschis în Wellingborough, Northamptonshire, Wine Chateau, primul magazin din Regatul Unit specializat în vinuri moldovenești.

Afacerea a început să se dezvolte rapid, iar cei doi spun că au fost surprinși de interesul clienților britanici și al oamenilor de alte naționalități pentru vinurile din Republica Moldova.

"Ne-am bucurat mult de susținerea localnicilor și entuziasmul britanicilor și al altor naționalități în a cunoaște vinurile noastre. Britanicii reprezintă aproximativ 70% dintre clienții noștri și apreciază în special raportul foarte bun dintre calitate și preț. Ei au venit la noi în magazin curioși să descopere stiluri și soiuri noi și au devenit clienți fideli", a declarat Cristina Litviniuc-Păunoiu pentru Gazeta UK.

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Magazinul a fost mutat într-un spațiu mai mare

Pe fondul succesului înregistrat, Constantin și Cristina au mutat recent Wine Chateau într-o locație mai spațioasă, la Bell Plantation Garden Centre, în Towcester.

Cei doi pregătesc și un eveniment dedicat promovării vinurilor din Republica Moldova. Pe 12 septembrie, familia Păunoiu va organiza la Delapre Abbey, în Northampton, cea mai mare degustare de vinuri moldovenești din Marea Britanie.

Evenimentul va reuni zece vinării din Republica Moldova, precum și somelieri și reprezentanți ai unor magazine și restaurante.

Vinurile moldovenești pe care le pot descoperi britanicii

În magazinul Wine Chateau din Towcester se găsesc, printre altele, vinuri precum Viorica, Fetească Neagră, Negru de Purcari, Rară Neagră, Fetească Albă, Pastoral sau spumant roșu moldovenesc.

Pentru Constantin Păunoiu, unul dintre soiurile care i-au atras atenția încă de la prima vizită în Republica Moldova a fost Viorica, experiență care avea să contribuie ulterior la dezvoltarea afacerii de familie din Marea Britanie.