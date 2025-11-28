INS: Managerii din comerţul cu amănuntul estimează o creştere accentuată a preţurilor, până în ianuarie

Managerii din comerţ, servicii, industrie şi construcţii estimează pentru perioada noiembrie 2025 – ianuarie 2026 o relativă stabilitate a activităţii economice, însă majorări semnificative de preţuri, arată datele publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS). În industria prelucrătoare şi construcţii se preconizează scăderi moderate ale producţiei şi ale numărului de salariaţi, în timp ce în comerţ şi servicii activitatea va rămâne aproape neschimbată, dar cu preţuri în creştere.

INS: Managerii din comerţul cu amănuntul estimează o creştere accentuată a preţurilor, până în ianurie - Shutterstock

Conform statisticii, 14,1% dintre managerii din construcţii şi 10,4% din industria prelucrătoare estimează că numărul de salariaţi va scădea în perioada menţionată, transmite Agerpres, care citează INS.

Pe baza datelor din ancheta de conjunctură, managerii din industria prelucrătoare preconizează pentru următoarele trei luni scădere moderată a producţiei, reflectată printr-un sold conjunctural de -6,6%. Se estimează, de asemenea, scădere moderată şi a numărului de salariaţi (sold conjunctural -7,5%). Preţurile produselor industriale sunt aşteptate să crească, tendinţă indicată printr-un sold conjunctural de +22,9%.

Scădere a producţiei şi a numărului de salariaţi

Potrivit opiniilor exprimate de manageri în luna noiembrie, volumul producţiei din sectorul construcţii va avea o tendinţă descendentă în următoarele trei luni (sold conjunctural -22,3%). De asemenea, se preconizează o diminuare şi a numărului de salariaţi (sold conjunctural -12,3%).

Se aşteaptă ca preţurile lucrărilor de construcţii să urmeze o traiectorie ascendentă reflectată printr-un sold conjunctural de +33,1%.

În sectorul comerţului cu amănuntul, managerii estimează pentru următoarele trei luni relativă stabilitate a cifrei de afaceri (soldul conjunctural fiind -2,5 %). În ceea ce priveşte forţa de muncă, angajatorii anticipează o tendinţă de uşoară creştere a numărului de salariaţi (sold conjunctural +10,1%). Majorări de preţuri sunt estimate de cei mai mulţi dintre respondenţi 45,9% şi doar 1,6% spun că preţurile vor scădea, soldul conjunctural fiind astfel de +44,3%.

Pe baza datelor estimate, volumul serviciilor (cifra de afaceri) preconizat pentru următoarele trei luni indică o tendinţă de relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind de -2,4%. În sectorul serviciilor, numărul salariaţilor este preconizat să rămână aproape neschimbat, cu un sold conjunctural de -3,4%. Preţurile de vânzare sau de facturare se anticipează vor urma să crească, tendinţă reflectată printr-un sold conjunctural de +17%.

