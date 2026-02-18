De la 1 aprilie se schimbă calculul pentru preţul gazelor. Estimările arată un preț sub plafonul actual, ceea ce ar putea însemna, şi nu este păcăleală, facturi puțin mai mici pentru populație. În schimb, companiile vor plăti mai mult. Iar aceste costuri ne vor afecta şi pe noi pentru că se vor regăsi, în timp, în prețurile produselor și serviciilor.

De la 1 aprilie se schimbă modul în care se calculează prețul gazelor pentru populaţie. Dispare plafonul de 31 de bani/kWh aplicat în ultimii ani și apare un sistem nou. Acum există un preț maxim. Când gazul se scumpeşte pe piață, statul plăteşte diferența. Astfel, oamenii știu exact cât au de plată, indiferent de evoluția pieței.

În noua schemă, care va intra în vigoare din aprilie, producătorii români - Romgaz și OMV Petrom - vor fi obligați să vândă o parte din gaze la un preț fix. În plus, statul limitează câștigul furnizorilor: dintr-o factură de 100 de kWh, furnizorul va lua 1 leu și 50 de bani

Estimările arată că, în condiții normale, prețul din factură ar putea ajunge la 27 de bani/kWh, adică sub plafonul actual de 31 de bani. Există însă și excepţii. Dacă furnizorii cumpără gaze din import, care sunt mai scumpe, își pot recupera costurile, iar prețul poate crește cu aproximativ 10%.

Companiile nu vor mai beneficia de protecție. Ele vor plăti prețul pieței, estimat acum în jur de 34 de bani pe kWh.

