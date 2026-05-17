Eurovision 2026. Apelul făcut de reprezentantul Republicii Moldova: "Nu alimentați ura"

Reprezentantul Republicii Moldova în concursul Eurovision, Satoshi, a lansat un apel după valul de critici legat de punctajul mic acordat de juriul de la Chișinău României: "Nu alimentați ura".

de Redactia Observator

la 17.05.2026 , 16:09
Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova, s-a clasat în finala de sâmbătă pe locul 8. Din partea juriului din România, el a primit 10 puncte, iar din partea publicului român 12, adică maximul posibil.

El a mulțumit duminică, pe Intagram, românilor.

"Dragi români, vă mulțumesc pentru suport și atitudine", a scris artistul.

Mesaj Satoshi

Instagram / @satoshicahul

El a vorbit și despre criticile apărute după ce juriul de la Chișinău a acordat României doar 3 puncte, în timp ce publicul a dat 12 puncte.

"Publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim. Asta reprezintă opinia publică onestă", spune Satoshi.

El a făcut un apel la rațiune: "Nu alimentați ura. Țările noastre au fost și vor fi prietene".

Un val de reacții negative a apărut în Republica Moldova după ce juriul din țara vecină a oferit doar 3 puncte României la concursul Eurovision. "Am avut o reacție de șoc", a spus cea care a prezentat punctajul, plângând.

