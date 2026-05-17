Romania se află în topul mondial la concediul de creștere a copilului. Vorbim de doi ani sau chiar trei dacă respectivul copil are probleme de sănătate. Atât mama cât și tatăl pot lua acest concediu. În ultima perioadă tot mai mulţi tătici aleg să se ocupe de creşterea copilului, după ce mamele se întorc la serviciu.

Andrei a venit cu soţia şi copilul la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) ca să afle dacă îşi poate lua "lunile tatălui". Este vorba despre ultimele două luni din concediul de creştere a copilului, după ce mama se întoarce la serviciu.

"Stau şi acum în fiecare weekend cu el acasă, este normal să stai cu copilul acasă, să o ajuţi mai ales pe mamă pentru că este o perioadă dificilă pentru e", spus Andrei.

"Ar fi mult mai uşor ca el să poată să stea acasă, să ştiu că este el acasă, mă pot baza pe el să stea", a spus şi Laura.

Şi Cristina preferă ca soţul ei să stea mai mult cu fetiţa lor. Mai ales că alternativele sunt puţine şi scumpe.

"Nu prea sunt creşe în apropiere, banii sunt, sunt foarte scumpe să dai un copil în creşă", susţine Cristina.

Pentru că mulţi nu înţeleg condiţiile de acordare a concediului rezervat exclusiv celuilalt părinte, pierd acest drept.

Mamă: Pur şi simplu nu am ştiut că trebuie să depunem nişte acte, am fost sunată şi mi s-a spus că tatăl este eligibil deşi noi nu am depus niciun dosar.

Reporter: Aţi ştiut că tatăl poate lua şi el două luni de concediu de creştere copil?

Mamă: Nu, că la primul copil am stat până a făcut doi ani.

Acesta este și motivul pentru care Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a înființat call centerul 021.9309, unde părinții pot afla răspunsuri la întrebări.

Un angajat al call centerului a explicat că, în perioada în care copilul are între un an și zece luni și doi ani, concediul pentru creșterea copilului revine celuilalt părinte. Astfel, mama trebuie să își reia activitatea profesională atunci când copilul împlinește un an și zece luni, iar tatăl poate intra în concediu pentru creșterea copilului. Acest lucru nu se face automat: tatăl trebuie să își suspende activitatea la angajator și să depună un dosar pentru indemnizația de creștere a copilului la DGASPC, pentru cele două luni rezervate celuilalt părinte. În același timp, mama trebuie să depună documentele necesare pentru acordarea stimulentului de inserție.

Dosarul pentru acordarea concediului de creştere a copilului trebuie să cuprindă o cerere tip, cărţile de identitate ale ambilor părinţi, certificatul de naștere al copilului, certificatul de căsătorie, o adeverință de venit de la angajator și decizia de suspendare a activității. Dosarul poate fi depus şi în format on-line.

Pentru a beneficia de acest drept, tatăl trebuie să fi avut venituri impozabile timp de 12 luni în ultimii doi ani înainte de naşterea copilului. Aceste venituri pot proveni din salarii, activităţi independente sau alte surse legale.

Atât tatăl cât şi mama vor primi o indemnizaţie de 85% din venituri, din care se mai reţine şi 10% CASS. Nu poate fi mai mică de 1.651 de lei şi nu poate depăşi 8.500 de lei, indiferent de venit.

"În luna martie am înregistrat un număr de aproximativ 22.000 de solcitări din partea tăticilor pentru a beneficia de indemnizaţia de creşterea copilului", a declarat Daniela Moroşanu, director ANPIS.

Peste 148.000 de concedii de creştere a copilului sunt în plată în acest moment.

