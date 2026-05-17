Trei persoane, între care un minor de 15 ani, au fost reținute după ce au intrat în locuința unei femei de 88 de ani din satul Ciocile, pe care au agresat-o în încercarea de a-i fura banii. Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean Brăila, suspecții au forțat ușa de acces și au pătruns în casă în noaptea având fețele acoperite.

O femeie de 88 de ani din Brăila, bătută în casă de trei indivizi mascați care voiau să-i fure banii

Anchetatorii spun că cei trei - doi bărbați de 32 și 46 de ani și minorul - au amenințat-o și au lovit-o pe bătrână pentru a obține bani. Pe numele lor a fost deschis un dosar penal pentru tentativă la tâlhărie calificată.

"La data de 16 mai, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, i-au reținut pentru 24 de ore", a transmis IPJ Brăila.

Ulterior, Judecătoria Brăila a dispus arest la domiciliu pentru bărbatul de 46 de ani și pentru minorul de 15 ani, în timp ce bărbatul de 32 de ani a fost arestat preventiv și încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Articolul continuă după reclamă

Nicu Tatu Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰