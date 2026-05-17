O femeie de 88 de ani din Brăila, bătută în casă de trei indivizi mascați care voiau să-i fure banii

Trei persoane, între care un minor de 15 ani, au fost reținute după ce au intrat în locuința unei femei de 88 de ani din satul Ciocile, pe care au agresat-o în încercarea de a-i fura banii. Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean Brăila, suspecții au forțat ușa de acces și au pătruns în casă în noaptea având fețele acoperite.

de Nicu Tatu

la 17.05.2026 , 16:32
O femeie de 88 de ani din Brăila, bătută în casă de trei indivizi mascați care voiau să-i fure banii O femeie de 88 de ani din Brăila, bătută în casă de trei indivizi mascați care voiau să-i fure banii
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Anchetatorii spun că cei trei - doi bărbați de 32 și 46 de ani și minorul - au amenințat-o și au lovit-o pe bătrână pentru a obține bani. Pe numele lor a fost deschis un dosar penal pentru tentativă la tâlhărie calificată.

"La data de 16 mai, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, i-au reținut pentru 24 de ore", a transmis IPJ Brăila.

Ulterior, Judecătoria Brăila a dispus arest la domiciliu pentru bărbatul de 46 de ani și pentru minorul de 15 ani, în timp ce bărbatul de 32 de ani a fost arestat preventiv și încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Articolul continuă după reclamă
Nicu Tatu Like
batrana braila minor talharie
Înapoi la Homepage
Cine este românul care i-a interzis visul Alexandrei Căpitănescu de a scrie istorie la Eurovision
Cine este românul care i-a interzis visul Alexandrei Căpitănescu de a scrie istorie la Eurovision
Piesa câștigătoare a Bulgariei de la Eurovision 2026, compusă de un român! Cine este Cristian Tarcea
Piesa câștigătoare a Bulgariei de la Eurovision 2026, compusă de un român! Cine este Cristian Tarcea
Moartea lui Valentin, polițistul din Galați găsit împușcat în pădure, scoate la iveală o problemă ținută sub tăcere. Ce l-ar fi determinat să facă gestul extrem: „La noi e privit ca o ciudățenie”
Moartea lui Valentin, polițistul din Galați găsit împușcat în pădure, scoate la iveală o problemă ținută sub tăcere. Ce l-ar fi determinat să facă gestul extrem: „La noi e privit ca o ciudățenie”
Scandal după ce Moldova a dat doar 3 puncte României la Eurovision 2026. Prezentatoarea de la Chișinău n-a vrut să anunțe rezultatul
Scandal după ce Moldova a dat doar 3 puncte României la Eurovision 2026. Prezentatoarea de la Chișinău n-a vrut să anunțe rezultatul
Andreea Ibacka a confirmat divorțul de Cabral! Primele declarații ale vedetei
Andreea Ibacka a confirmat divorțul de Cabral! Primele declarații ale vedetei
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că România merita un rezultat mai bun la Eurovision 2026?
Observator » Evenimente » O femeie de 88 de ani din Brăila, bătută în casă de trei indivizi mascați care voiau să-i fure banii
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.