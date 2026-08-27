Procuror-pistolar, dat în urmărire de colegii lui. Judecătorii din Bucureşti au decis să îl trimită în arest, dar omul dispăruse. El este acuzat că a năvălit într-un local din Hunedoara cu un pistol pentru care nu mai avea autorizaţie, s-a luptat cu poliţiştii care încercau să îl potolească, şi a tras un foc de armă.

Costumat în negru din cap până în picioare, cu ochelari de soare, şapcă şi mănuşi chirurgicale, Radu Bucurică a venit la Curtea Supremă hotărât să demonstreze că poliţiştii cu care s-a bătut acum trei săptămâni şi procurorii care îl anchetează exgerează cu acuzaţiile. A întârziat, însă, o jumătate de oră pentru că a greşit adresa.

"Eu nu am scos pistolul decât în momentul în care am fost atacat. Aveam 30 de zile să predau arma conform dispoziţiei legale. Astept ca justiţia să facă dreptate şi în cazul ăsta", a spus procurorul.

După şedinţa de judecată, procurorul a ieşit din sediul Curţii Supreme cu altă şapcă şi alt sacou.

Articolul continuă după reclamă

Sedinţa de judecată a durat o oră. Procurorul a fost apărat de un avocat din oficiu. În sala de judecată de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, acesta nu a vrut să facă declaraţii.

A vorbit, însă, mult, acum trei săptămâni, cu magistraţii de la Alba Iulia, pe care i-a convins că nu reprezintă niciun pericol public, chiar dacă s-a luptat cu poliţiştii, a folosit sprayul lacrimogen împotriva lor şi i-a ameninţat cu un pistol pentru care nu mai avea autorizaţie. În timpul scandalului, arma s-a descărcat, dar, din fericire, glonţul nu a nimerit pe nimeni.

Scandalul a avut loc într-un local din localitatea Ribiţa, judeţul Hunedoara, unde procurorul a scos pistolul ca un gangster şi s-a aşezat la o masă de pe terasă.

"Stătea și se uita la oameni, la fete. Avea o privire foarte dubioasă. A băut doar apă plată și, spre final, înainte să vină poliția, a cerut un cocktail", a spus Andreea Resiga, partenera patronului clubului.

Sunt peste 100 de martori. Chiar şi aşa, judecătorii din Alba Iulia l-au lăsat liber. Au considerat că pistolul s-a descărcat accidental, că la dosar nu exista nicio dovadă din care să reiasă că nu mai are autorizaţie pentru armă şi că procurorul a folosit sprayul pentru că s-a crezut atacat de mafioţi. Curtea Supremă a decis, însă, arestarea lui Radu Bucurică. Doar că procurorul, suspendat între timp din alte motive, a dispărut şi a fost dat în urmărire.