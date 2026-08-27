Nicuşor Dan, alături de Maia Sandu şi Zelenski: România susţine parcursul european al celor două ţări

Preşedintele României, Nicuşor Dan, reafirmă, în cadrul vizitei pe care o face în Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenţei, sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova şi al Ucrainei, dar şi ”suportul continuu” al României faţă de Ucraina, în contextul războiului declanşat de Rusia.

"Această întâlnire este dovada faptului că avem, fiecare dintre noi, maturitatea să înţelegem responsabilitatea pe care o avem pentru securitatea şi stabilitatea acestei regiuni şi astfel să proiectăm securitate şi stabilitate în Europa", subliniază Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan a vorbit, la declaraţiile de presă susţinute alături de Maia Sandu şi Volodimir Zelenski, despre relaţia instituţională "puternică" dintre România şi Republica Moldova, felicitându-i pe moldoveni, dar şi pe ucraineni cu ocazia celebrării zilelor independenţei ale celor două state.

"Încep prin a condamna, o dată şi încă o dată, agresiunea Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei şi a asigura Ucraina de suportul continuu al Românei în această luptă nedreaptă. (...) Pe plan trilateral, sunt bucuros că ţările noastre colaborează şi această întâlnire este dovada faptului că avem, fiecare dintre noi, maturitatea să înţelegem responsabilitatea pe care o avem pentru securitatea şi stabilitatea acestei regiuni şi astfel să proiectăm securitate şi stabilitate în Europa. Am discutat de proiecte de infrastructură şi de proiecte energetice comune, de interconexiuni. (...) Am discutat de ameninţările, bineînţeles că există o diferenţă de scală, dar am discutat despre ameninţările la care ţările noastre, România şi Republica Moldova, sunt supuse şi am discutat de parcursul european al celor două ţări, pe care România îl susţine", a afirmat Nicuşor Dan, joi seară.

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Preşedintele României a subliniat că va discuta cu oficialii din Ucraina despre educaţia în limba maternă în cele două state.