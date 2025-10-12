Generația Z începe să privească altfel munca. Meseriile considerate plictisitoare de mileniali, contabil sau arhivar, sunt reevaluate de tineri. Pentru ei înseamnă doar un loc de muncă sigur, salariu bun și posibilitatea de a avansa în carieră.

Profesii socotite cândva fără farmec sunt acum convenabile pentru noua generaţie. Emma Rotaru are 21 de ani, lucrează de doi ani în contabilitate şi crede că a luat cea mai bună decizie. "Este un domeniu sigur, de viitor, este bine plătit şi ceva stabil. Nu trebuie să interacţionezi cu foarte multă lume fizic, care îţi consumă energie", explică tânăra.

Angajatorii și-au îmblânzit politicile de angajare pentru a atrage mai mulți tineri în meseriile de care milenialii fug. Dar pretențiile generaţiei Z rămân ridicate. "Rezultate rapide, venituri cât mai mari într-un termen scurt. Meseria trebuie predată noii generații. Probabil cu tot ce se întâmplă în acest domeniu, și mă refer la digitalizare, probabil acest lucru ar putea să îi atragă", spune Veronica Molner, contabilă-şef.

Datele confirmă schimbarea: salariile din contabilitate și logistică sunt în creștere, iar numărul tinerilor care aplică pentru posturi administrative este tot mai mare. În România, un contabil tânăr ia cam 4.600-5.000 lei brut pe lună, cei cu experiență de minim 4-5 ani urcă de la 6.500 până la 12.000 de lei în funcție de firma pentru care lucrează, iar un director de contabilitate sare de 25.000 de lei. Piața e pe minus, iar tinerii profită de lipsă.

Interes crescut pentru meserii administrative

Interesul crescut pentru aceste meserii vine într-un moment-cheie. "Componenta digitală sau inteligența artificială îi face să acceseze joburi precum contabilitatea, pentru că îi ajută foarte mult, tot ce înseamnă baza de calcul, logistica, sau diferite joburi care au componentă digitală ei le folosesc", explică un specialist în resurse umane.

"Sunt dispuși să accepte un venit mediu la început, atât timp cât angajatorul are perspective reale și clare de creștere. Redescoperă valoarea meseriilor considerate odinioară plictisitoare, dar care dovedesc a fi fundamentale pentru funcționarea societății moderne", a declarat Horaţiu Raicu, sindicalist.

Statisticile arată că unu din cinci tineri cu vârsta între 15 și 29 de ani nu au urmat cursuri școlare și nu au avut loc de muncă anul trecut.

Oana Bogdan Like

