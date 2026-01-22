Unde te poți angaja în 2026? Meseriile care, în continuare, sunt foarte căutate

Anul 2026 vine cu o schimbare profundă pe piața muncii. Regulile de angajare sunt complet diferite față de anii trecuți, scrie publicația Forbes .

Luna ianuarie este, de ani buni, una dintre cele mai aglomerate perioade pentru căutarea unui loc de muncă. Specialiștii spun că acest val va fi și mai puternic la începutul lui 2026, pe fondul concedierilor, epuizării profesionale, economiei dificile și al impactului rapid al inteligenței artificiale asupra pieței muncii. Deși mulți candidați se simt blocați, experții susțin că oportunitățile nu au dispărut, ci doar s-au mutat în alte zone.

Potrivit recrutorilor, începutul de an este momentul în care mulți oameni revin din vacanță cu dezamăgiri legate de evaluările profesionale, bonusurile mai mici decât se așteptau sau cu realizarea că jobul actual nu li se mai potrivește. În 2026, presiunea este și mai mare din cauza burnout-ului, a revenirii la birou, a schimbărilor de conducere și a avansului accelerat al inteligenței artificiale. Oamenii nu mai caută doar un titlu sau un salariu, ci un loc de muncă care să fie în acord cu valorile lor.

Experții sunt de acord că domeniile legate de tehnologie și inteligență artificială vor continua să angajeze, mai ales în zone precum securitatea cibernetică, analiza datelor și integrarea AI în procesele de business. În același timp, sănătatea rămâne unul dintre cele mai stabile motoare ale pieței muncii, din cauza lipsei cronice de personal și a îmbătrânirii populației. Medicii, asistenții medicali și alți specialiști din domeniul sanitar vor fi în continuare foarte căutați.

De asemenea, meseriile tehnice, precum electricienii, mecanicii sau tehnicienii, vor avea un rol important, susținute de investițiile în infrastructură, energie verde și producție locală. Transportul, logistica și serviciile esențiale rămân critice, mai ales pe fondul reorganizării lanțurilor de aprovizionare.

Deși angajările în IT nu mai sunt la fel de multe ca în anii trecuți, cererea persistă pentru roluri practice, bine ancorate în nevoile reale ale companiilor, cum ar fi inginerii de date, specialiștii în securitate informatică și pozițiile conexe inteligenței artificiale. Tot mai apreciate sunt competențele umane, precum gândirea critică, adaptabilitatea și inteligența emoțională, care fac diferența într-o economie dominată de tehnologie.

Specialiștii avertizează că aplicarea masivă la sute de joburi online este din ce în ce mai puțin eficientă. Multe poziții sunt ocupate înainte de a fi publicate, prin recomandări, rețele profesionale sau contacte directe. Vizibilitatea, relațiile și poziționarea personală au devenit esențiale.

Cei care vor să aibă succes în 2026 sunt sfătuiți să își dezvolte competențele, să își folosească abilitățile și să spună clar ce valoare pot aduce pe viitor, nu doar ce au făcut în trecut. Piața muncii nu este "stricată", spun experții, ci diferită. Carierele nu se mai construiesc prin aplicații trimise la întâmplare, ci prin networking și prezență în locurile unde se iau deciziile.

