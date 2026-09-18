Un bărbat din Brăila a fost arestat pentru 30 de zile, după ce ar fi prădat mai multe biserici și ar fi furat obiecte bisericești, dar și o bicicletă. Individul și-ar fi transmis una dintre acțiuni în direct pe rețelele de socializare. Polițiștii l-au prins la scurt timp, iar prejudiciul a fost recuperat în totalitate.

Un gălăţean în vârstă de 50 de ani a dat lovitura chiar în Casa Domnului. Şi nu oricum! Ci în timp ce era live pe... reţele de socializare! Individul a pus mâna pe tot ce a prins - cruci, cărţi bisericeşti, şi o bicicletă.

”A escaladat gardul, a luat o cruce, el zicea că face tiktok-uri sau ceva de genul acesta. El zicea că face tiktok-uri? El se filma singur aşa, dar au venit imediat organele, a venit poliţia, a venit firma de pază. Am recuperat prejudiciul, a mai fost o bicicletă pe care cetăţeanul a luat-o, a sărit gardul cu ea, nici noi nu ştim cum sau în ce fel a reuşit treaba asta”, povestește preotul Bogdan Frunză.

”Nişte cretini, ce pot să fie. Nu au credinţă în Dumnezeu, nu au nimic...”, spune o enoriașă.

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Când au pus mâna pe el, poliţiştii şi-au dat seama imediat că bărbatul este un client vechi de-al lor. Ba chiar era a doua biserică prădată în doar câteva zile.

”Bărbatul ar fi pătruns prin escaladarea gardului în incinta mai multor biserici din municipiu de unde ar fi sustras mai multe obiecte bisericeşti. De asemenea, în aceeaşi perioadă bărbatul ar fi pătruns în mod neautorizat în perimetrul unui şantier din municipiu de unde ar fi sustras mai multe obiecte metalice”, spune Teodora Fătu, IPJ Brăila.

Pentru faptele sale, bărbatul a fost arestat pentru 30 de zile şi este cercetat pentru furt calificat.