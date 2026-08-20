Judeţul în care un fost castel din secolul al XVI-lea a fost scos la vânzare cu mai puţin de 100.000 de euro

La intrarea în localitatea Mihai Viteazu se află ceea ce a fost odinioară Castelul Haller, reședința de vară a uneia dintre cele mai importante familii nobiliare din Transilvania. Fostul castel a fost scos la vânzare pentru mai puțin de 100.000 de euro, adică la un preț mai mic decât cel al multor apartamente cu două camere din Capitală.

Este vorba despre Castelul Haller, fosta reședință de vară a Grofilor în secolele XVI-XIX. Monumentul istoric este situat la intrarea în localitatea Mihai Viteazu, în județul Mureș.

Proprietatea este vândută cu 99.000 de euro, are o suprafață de 535 mp, iar terenul se întinde pe 30.800 mp. Domeniul ar putea fi restaurat și transformat într-o adevărată reședință aristocratică, într-un boutique hotel cu identitate autentică, într-un retreat cultural sau într-un proiect turistic exclusivist.

Potrivit Sotheby's International Realty, se presupune că imobilul datează din secolul al XVI-lea. Din relatările localnicilor reiese că acesta ar fi fost folosit ca reședință de vară a grofilor.

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După cel de-al Doilea Război Mondial, castelul a fost naționalizat, iar până în 1989 aici a funcționat sediul C.A.P.-ului. După Revoluție, întreaga proprietate a fost cumpărată de un fermier din localitate, care, potrivit prezentării, nu ar fi știut la acel moment adevărata sa valoare.