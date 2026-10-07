Aşa cum există arta de face mâncare, a apărut şi arta de face băuturi. Pentru cei care s au săturat să bea vin sau bere când ies în oraş, au apărut cocktailuirlor. Mai mult, băutrule pregătite de barman se potrivesc cu starea de spirit a clientului.

O aromă de citrice poate aminti de o vacanță într-o țară mediteraneană, iar un gust de vanilie, de desertul pregătit acasă. De aici poate începe și rețeta unui cocktail.

"Mixologia este arta de a face băuturi și aici intervine creativitatea, imaginația fiecărui om. În fiecare seară când am clienți pe bar, aud această vorbă: dă-mi ceva ce cred că mi-ar plăcea. Și eu cred că mereu am ghicit omul. Am pus o porție de whisky, o porție de smochine și această băutură ar trebui să vă ducă cu gândul, sincer, pe o plajă Hawaii. Avem smochine care te duc pe tropical, poate un pic", a explicat Daniel Grămadă, barman.

Termenul de "mixologie" este relativ recent, dar arta preparării cocktailurilor datează de sute de ani: de la punch-urile pregătite în boluri uriașe s-a ajuns la băuturile rafinate de astăzi.

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"Când cineva zâmbește la bar înseamnă că ți-ai făcut treaba. Cred că totul depinde cât ești tu de deschis. Adică ai vrea să experimentezi în seara respectivă. De exemplu, poți să ai o băutură care să fie foarte simplă, dar în seara aia să aibă o însemnătate foarte mare pentru tine, pentru că ai trăit ceva în seara respectivă", a mai spus Daniel Grămadă.

"Este ceva pe care tu poți să personalizezi. De exemplu, un vin rămâne un vin, nu poți să intervii asupra a ceea ce ai în pahar. Pe când un cocktail poți să pleci de la ce-mi place. Ăsta e făcut special pentru mine", a explicat şi Alina Niță, organizator de evenimente.

Același ingredient într-un cocktail poate avea un rol diferit în funcție de combinație: poate aduce prospețime, poate domoli dulceața sau poate lăsa un gust amar.

Și prezentarea are un rol. Forma paharului, culoarea și ornarea contribuie la impresia finală.

Mixologia are și un festival dedicat, iar cei pasionați de noua artă pot face în România cursuri pentru prepararea cocktailurilor.