Dispar sălile de jocuri de noroc din Capitală, dar şi din alte mari oraşe! De când primăriile pot decide dacă vor păcănele pe teritoriul lor, jumătate dintre afaceri s-au închis. Nu sunt date hotărâri în acest sens, doar că autorităţile locale nu mai vizează autorizaţile de funcţionare o dată ce acestea expiră. Specialiştii cred că nu e atât de bine pe cât pare: pentru că activitatea sălilor se mută pe internet, la negru.

În Bucureşti, Calea Moşilor, dintr-o intersecţie în alta, de la Obor, la Traian, era înţesată cu case de pariuri şi cazinouri. 12-13 săli de jocuri pe o distanţă mai mică de 1 km.

Acum, tot pe Calea Moşilor din Capitală, în aceeasi zonă, din 13 săli de jocuri de noroc au mai rămas doar 3. Celelalte s-au închis. O sală de jocuri a fost transformată în restaurant cu specific indian, iar în alta

Consiliile locale decid acum dacă sălile de jocuri de noroc mai pot funcționa în localitate și în ce condiții. Doar că, în multe orașe, inclusiv în Bucureşti, regulile încă nu au fost stabilite. Iar fără acest cadru, pe măsură ce autorizațiile expiră, sălile de păcănele se închid.a fost demolat tot din interior şi ar urma să se construiască un spaţiu comercial.

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"Industria de jocuri de noroc nu mai poate autoriza locațiile și aparatele, în lipsa acestei reglementări. La nivelul întregii țări s-au închis peste 70% din sălile de jocuri. Ne așteptăm în octombrie-noiembrie să depășim 80%, iar până la 1 februarie să se închidă toate sălile de jocuri, în localitățile care nu au reglementat această activitate", a spus Sorin Georgescu, preşedinte ROMSLOT.

În Bucureşti, din 830 de săli câte erau în martie, au mai rămas 230. Mai multe primării de sector au cerut deja eliminarea păcănelelor.

"Până în momentul de faţă, consiliul nu a emis o hotărâre. Nu avem cum să ne opunem, până nu vom avea această hotărâre care să ne permită să nu mai acordăm autorizaţii", a transmis Bogdan Cotigă, purtător de cuvânt Primăria Sectorului 3.

În întreaga ţară, numărul de aparate autorizate e mai mic cu 45% faţă de începutul anului. În oraşele care au sub 15.0000 de locuitori sălile de păcănele s-au închis prin lege.

Şi în oraşe mari precum Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara sau Ploieşti jocurile de noroc au fost interzise complet. Economiştii cred că decizia va duce la o gaură semnificativă în bugetul de stat.