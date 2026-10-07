Postul de televiziune american CNN a fost vândut într-una dintre cele mai mari tranzacţii din istoria industriei media din Statele Unite: 110 miliarde de euro. Fuziunea va aduce în acelaşi loc mari studiouri şi platforme cunoscute de streaming, dar provoacă îngrijorări legate de libertatea presei. CNN şi CBS, altă mare reţea, vor fi controlate de acum de o familie de miliardari apropiaţi de Donald Trump. Iar pentru noi, afacerea ar putea aduce preţuri mai mari pentru filmele şi emisiunile online.

"O poveste condusă de tehnologie".

Paramount a anunţat cu un spot spectaculos cumpărarea companiei Warner Bros Discovery după un an de obstacole juridice şi financiare. În spatele afacerii este miliardarul David Ellison, în vârstă de 43 de ani. Tatăl lui, Larry, un apropiat al preşedintelui american, a donat 45 de milioane de dolari pentru campania de realegere a lui Donald Trump.

"Familia Ellison este un aliat pe faţă al lui Trump. Ne confruntăm cu o convergență de forțe nefaste pentru viitorul unei prese libere în Statele Unite", a transmis Dwayne Winseck, profesor de jurnalism.

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Trump își schimbă tonul după criticile la adresa CNN

"Mă bucur de asta, nu știam înainte să îmi spui. Este grozav. Va fi o companie foarte bună. Sunt niște oameni extraordinari", a declarat Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

Bucuria lui Trump reprezintă o schimbare totală de atitudine. Luna trecută, tot el interzicea jurnaliştilor CNN accesul în Casa Albă şi acuza televiziunea.

"Dacă te uiţi la CNN, sunt ştiri false. Am realizat multe lucruri extraordinare. Şi nu am parte de nicio ştire pozitivă, numai negative", spunea în trecut liderul de la Casa Albă.

Fuziunea ar putea aduce mai multe producții pe aceeași platformă

Pe de altă parte, fuziunea înseamnă că, în curând, vom putea urmări mai multe blockbustere pe aceeaşi platformă, numită Skydance. Francizele Harry Potter şi Misiune Imposibilă, Top Gun şi Matrix, competiţii sportive şi documentare de succes. Urmează, însă, şi schimbări de tarif.

"Consumatorii se pregătesc pentru preţuri mai mari. Ei ştiu că această fuziune va duce la preţuri mai mari ale platformelor de streaming", a explicat Mike Proulx, analist afaceri şi tehnologie.

Mii de locuri de muncă ar putea dispărea după tranzacție

"Paramount își asumă o datorie uriașă, 80 de miliarde de dolari, pentru a finaliza această tranzacție", a precizat Joe Flint, jurnalist Wall Street Journal.

Mii de angajaţi din industria cinematografică ar urma să îşi piardă locurile de muncă. Skydance va pune accent doar pe nume mari şi continuări ale producţiilor de succes, care aduc încasări mari, în timp ce peliculele de artă ar urma să dispară.