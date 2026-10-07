Iașiul se pregătește pentru unul dintre cele mai mari pelerinaje religioase din România. Racla cu moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria a ajuns miercuri seară la Catedrala Mitropolitană, unde a fost întâmpinată de zeci de preoți. De joi, moaștele Sfântului Paisie vor fi așezate alături de cele ale Sfintei Cuvioase Parascheva, iar autoritățile estimează că până la 300.000 de credincioși ar putea ajunge la Iași.

300.000 de credincioși sunt așteptați la moaștele Sfintei Parascheva. 160 de autocare vin doar din Voluntari - arhivă

Racla cu moaştele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria a ajuns în cursul serii de miercuri la catedrala ieşeană, fiind întâmpinată de zeci de preoţi, între care şi Preasfinţitul Părinte Nichifor Botoşăneanul, scrie News.ro

Aproximativ 8.000 de credincioşi din localitatea Voluntari, judeţul Ilfov, sunt aşteptaţi să ajungă, începând de joi dimineaţă, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, traficul rutier urmând să fie perturbat pe mai multe artere din oraş.

Potrivit Poliţiei Locale, vor ajunge la Iaşi aproximativ 160 de autocare de la Voluntari, iar acestea vor fi parcate pe un bulevard din apropierea Catedralei Mitropolitane.

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Pentru a evita aglomeraţia, autorităţile au creat un culoar unic de acces destinat pelerinilor, pe traseul Catedrala Mitropolitană - str. Arhitect G.M. Cantacuzino - str. Iordache Lozonschi - str. Cloşca- str. Petru Movilă - str. Uzinei - str. Morilor - str. Alexandru Ipsilanti Vodă - str. Sfântul Andrei - strada Iancu Bacalu - Blvd. Regele Ferdinand I al României. Dacă va fi cazul, culoarul unic va continua pe Bulevardul Regele Mihai I al României.

Pe toată perioada desfăşurării manifestărilor religioase de la Iaşi, preoţi, voluntari şi forţe de ordine vor fi prezenţi în zonele de deplasare ale pelerinilor pentru a oferi sprijin şi îndrumare.

Jandarmeria îndeamnă participanţii să aibă răbdare şi să respecte regulile de acces în zonele destinate pelerinilor.

Autorităţile susţin că, pe fondul vremii favorabile, numărul credincioşilor care vor ajunge la pelerinajul de la Iaşi ar putea atinge 300.000.

Racla cu moaşte va rămâne în curtea catedralei din Iaşi până în 15 octombrie, după care va fi reintrodusă în lăcaşul de cult.

În 14 octombrie, va avea loc slujba Sfintei Liturghii, care va fi oficiată pe un podium amplasat pe pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.

Străzile din jurul Catedralei Mitropolitane ieşene vor fi închise circulaţiei timp de o săptămână, fiind de aşteptat ca rândul pelerinilor să atingă şi câţiva kilometri.