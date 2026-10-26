Kaufland caută angajați în patru orașe și oferă salarii de până la 4.300 de lei net

Unul dintre cele mai mari lanţuri de supermarketuri din România caută angajaţi şi a publicat informaţii despre grilele salariale oferite, scrie Economica .

La Năsăud, compania recrutează un șef de raion, cu normă întreagă. Salariul oferit este de aproximativ 4.300 de lei net pe lună, echivalentul unui brut de 7.400 de lei, la care se adaugă tichetele de masă. Candidații trebuie să aibă experiență în comerțul cu amănuntul și în coordonarea echipelor. De asemenea, trebuie să fie dispuși să lucreze în ture, inclusiv în weekend și în zilele de sărbătoare legală, scrie Economica.

În centrul logistic din Ploiești, Kaufland caută un lăcătuș mecanic. Postul este cu normă întreagă, iar salariul net se apropie de 3.400 de lei lunar, echivalentul unui brut de 5.700 de lei. Oferta include și tichete de masă.

Ce posturi sunt vacante în Bucureşti

În București, compania recrutează un lucrător comercial, pentru care oferă un salariu net de aproape 3.300 de lei pe lună, echivalentul unui brut de 5.500 de lei, plus tichete de masă.

Articolul continuă după reclamă

Un alt post disponibil este cel de inspector de exploatare poștală, la Medgidia. Programul de lucru este de trei ore pe zi, iar salariul net ajunge la aproximativ 1.100 de lei lunar. Salariul brut este de 1.669 de lei, iar oferta include și tichete de masă.

Compania caută și un cadru tehnic PSI, cu un program de patru ore pe zi. Salariul oferit este de aproape 2.100 de lei net lunar, echivalentul unui brut de 3.400 de lei, la care se adaugă tichetele de masă.

Toate posturile sunt oferite cu contracte de muncă pe durată nedeterminată. Angajații beneficiază de 22 de zile lucrătoare de concediu de odihnă la semnarea contractului, numărul acestora urmând să crească în funcție de vechimea în companie.