Cât a ajuns darul de nuntă în 2026. "La 1.600 de lei mai bine nu te prezentai"

Darul de nuntă la români a devenit o tradiţie tot mai costisitoare. În medie, participarea la nuntă pentru o persoană ajunge la 1.700 de lei, iar pentru un cuplu, 2.600 de lei. Pe lângă acest cadou se adună cheltuielile pentru ţinute, încălțăminte, machiaj și alte pregătiri, care pot ajunge până la 3.000 de lei, potrivit unui sondaj realizat de Raiffeisen Bank România în parteneriat cu Appinio.

În această vară 16% dintre români participă la nunţi în calitate de invitaţi, iar 6% organizează un astfel de eveniment. Pentru 87% dintre cei care merg la nuntă, principala cheltuială este darul în bani. Alte costuri sunt reprezentate de ţinută, încălţăminte şi accesorii, menţionate de 41% dintre respondenţi, transport, de 28%, şi serviciile de machiaj şi stilist, de 25%.

Relaţia cu persoanele care organizează nunta este principalul criteriu în decizia de participare, indicat de 40% dintre invitaţi. Pentru 25% contează obligaţia socială, pentru 11% data şi disponibilitatea, iar pentru 10% costul total al participării.

Presiunea financiară determină, de asemenea, o parte dintre români să refuze invitaţiile. Astfel, 55% spun că au refuzat o invitaţie la nuntă din motive financiare, iar 22% nu au refuzat invitaţia, dar s-au gândit la costuri. În rândul celor care participă la nunţi în această vară, 83% consideră că astfel de evenimente au devenit o sursă importantă de stres financiar.

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Cât cheltuie mirii cu nunţile

Pentru cei care organizează o nuntă în această vară, bugetul mediu estimat ajunge la 60.000 de lei. Cele mai costisitoare componente sunt restaurantul sau locaţia, indicate de 39% dintre organizatori, meniul şi băuturile, menţionate de 37%, şi muzica, DJ-ul sau formaţia, cu 29%.

La nivelul populaţiei, 44% dintre români consideră că organizatorii şi invitaţii resimt în egală măsură costurile asociate nunţilor. Alţi 18% cred că organizatorii sunt cei mai afectaţi, iar 17% consideră că presiunea este mai mare asupra invitaţilor.

Sondajul a fost realizat în luna iulie 2026, în colaborare cu Appinio, pe un eşantion de 1.300 de persoane cu vârste între 18 şi 65 de ani, reprezentativ la nivel naţional.

Tânără, criticată pentru darul de nuntă

Darul de nuntă este încă un subiect sensibil pentru români. O tânără a dezvăluit pe reţelele sociale că a fost certată prin SMS pentru suma oferită. Aceasta a povestit că a participat la o nuntă, invitată de familia mirilor, deși nu mai păstrase legătura cu aceștia de peste 15 ani.

"Am fost două persoane și darul a fost în jur de 1.600 de lei, pe care i-am dat cu tot dragul. (...) Am primit un mesaj de la acel membru al familiei cuplului să-mi spună că meniul a fost 100 euro și ca a primit de la X și Y 2000 de lei. Sincer, m-am distrat la nuntă, deși nu mă așteptam, dar după mesajul ăsta regret că am fost, că am ajuns să vedem nunțile ca pe o afacere, și nu ca pe o bucurie. Cum vi se pare toată întâmplarea? Merit mustrarea?"

... iar reacţiile nu au întârziat să apară. Mulţi au încurajat-o spunându-i că nu are de ce să se simtă vinovată. Ba mai mult, unii miri i-au luat chiar apărarea, spunând că invitaţii trebuie să ofere cât îşi permit.

"La nunta noastră am primit foarte multe refuzuri pe motiv că oamenii nu au bani și înțeleg perfect, având în vedere ce se întâmplă acum în România. Problema a venit de la oamenii apropiați nouă, pe care chiar ni i-am dorit lângă noi.

Le-am spus că nu ne trebuie sume extraordinare de bani și că, dacă dau 500 de lei, cât este meniul, este arhisuficient, numai să vină și să ne fie alături. La unii chiar le-am spus doar să vină și să se distreze alături de noi. Mergeți doar la nunțile unde mergeți cu drag și cu inima deschisă pentru miri. Dați cât puteți, măcar să acoperiți meniul, și atât. Dacă fac comentarii, este timpul să rupeți legătura", a scris un viitor mire.

Alţi utilizatori, însă, au criticat-o pe tânără şi au susţinut că ar fi trebuit să refuze invitaţia dacă nu putea oferi mai mult. "Are dreptate. La 1.600 de lei, mai bine nu te prezentai. Nunțile la noi nu sunt ca în America sau în Occident. Nunta este un business".