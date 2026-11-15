Într-o perioadă în care fiecare leu contează, iar factura la electricitate creşte de la o lună la alta, tot mai mulți români aleg să economisească banii prin montarea panourilor fotovoltaice. Pentru unii, investiţia s-a dovedit a fi mână cerească, au trecut într-un singur an de la plăţi de câteva sute de lei la aproape zero.

"Eram un consumator nu foarte mare, dar destul de mult. Ţin minte că într-o lună am plătit şi 600 de lei pe lună şi am zis trebuie găsită o soluţie", spune Valentin Gengiu.

În urmă cu 2 ani, Valentin Gengiu s-a hotărât să se înscrie în Programul Casa Verde Fotovoltaice.

"Cunoscuţi de-ai mei nu au prins pe site. Atunci era acea metodă să îţi introduci datele primul venit, primul servit", povesteşte Valentin.

Articolul continuă după reclamă

Acum, se bucură de facturile pe zero

"Avem panouri 8,1 kW şi o baterie de 10 kw stocare, care pentru locuinţa mea este suficient. Este monofazat. În momentul în care pică reţeaua, el intră automat şi nu se simte lipsa energiei. Este totul automatizat, deci noi nu punem mâna, doar îl supraveghem din când în când", explică Valentin.

Energia produsă în timpul zilei poate alimenta toată casa.

"Produc şi la zile fără soare. Vă dau un exemplu, când a plouat zilele trecute, am avut 5,3 KW producţie, aproape suficient", spune Valentin Gengiu.

"Foarte mare diferenţă. Într-un an am plătit de două ori curentul. O dată 12 lei şi o dată 22 de lei", menţionează o vecină.

Anul acesta însă regulile se schimbă

Românii care vor să monteze panouri fotovoltaice nu mai au nevoie de autorizație de construire. Trebuie să anunțe Primăria și să se asigure că acoperișul poate susține greutatea panourilor, inclusiv în condiții de vânt puternic sau zăpadă.

"Trebuie să ne uităm unde montăm aceste panouri pentru că sunt acoperișuri foarte vechi, ar trebui totuşi un specialist să vină să spună dacă poate să monteze panourile fotovoltaice pe casă. Sunt case foarte vechi care nu rezistă la greutatea acestora", explică Dumitru Ion Popescu, primarul comunei Drăguțești.

Potrivit ultimelor date ANRE, 90.300 de prosumatori s-au înregistrat doar în primele opt luni ale acestui an. Iar în câteva zile, începe şi înscrierea în Programul Casa Verde pentru baterii.