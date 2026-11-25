Una dintre metodele prin care poți păstra căldura într-o cameră este să tragi draperiile înainte de lăsarea serii. Însă acesta nu este singurul truc.

În timp ce temperaturile rămân scăzute, iar facturile la energie pun tot mai multă presiune pe bugetele familiilor, experții imobiliari dezvăluie trei metode simple prin care locuința poate fi cu până la 5 grade Celsius mai caldă în timpul iernii, fără să crești temperatura termostatului.

Hotelurile de lux folosesc de ani de zile aceste metode pentru a le oferi oaspeților camere călduroase și confortabile. Specialiștii de la Luxury Serviced Apartments explică faptul că secretul nu constă în creșterea temperaturii caloriferelor, ci în păstrarea căldurii în interiorul încăperilor, potrivit Onet.

Trage draperiile înainte de apusul soarelui

Ferestrele reprezintă una dintre principalele cauze ale pierderilor de căldură. Până la 40% din căldura unei locuințe se poate pierde prin intermediul acestora, chiar și atunci când sunt complet închise.

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Unul dintre cele mai eficiente trucuri este să tragi draperiile înainte de apusul soarelui, deoarece pierderile de căldură prin ferestre cresc considerabil după lăsarea întunericului.

Draperiile groase sunt cea mai bună alegere, deoarece păstrează mai eficient căldura în interior. Totuși, chiar și perdelele obișnuite pot oferi protecție împotriva frigului și a curenților de aer.

Folosește mai multe pături și pune un covor lângă pat

În locul unei singure pături groase, hotelurile de lux folosesc mai multe straturi de lenjerie de pat și pături subțiri. Aerul cald rămâne între aceste straturi și oferă o protecție mai bună împotriva frigului.

Pentru a folosi acest truc acasă, așază mai întâi o pătură subțire din fleece sau o pătură termică sub pilotă, apoi adaugă deasupra o pătură din lână sau fleece. Și lenjeria de pat din flanel poate contribui la sporirea confortului termic.

O podea rece poate crea senzația că în locuință este mult mai frig decât în realitate. De aceea, specialiștii recomandă să așezi un covor lângă pat. Acesta nu doar că sporește confortul, ci ajută și la păstrarea căldurii.

Nu acoperi caloriferele și schimbă poziția mobilierului

Dacă vrei să păstrezi căldura mai mult timp în locuință, este important să acorzi atenție și modului în care este așezat mobilierul, astfel încât aerul cald să poată circula liber prin încăperi.

Evită să amplasezi obiecte mari de mobilier, precum paturi sau fotolii, direct în fața caloriferelor, deoarece acestea împiedică răspândirea căldurii în cameră.