O rămâncă de 26 de ani a fost răpită pe o austostradă din Austria chiar de fostul iubit. Bărbatul de 28 de ani avea ordine de restricţie. A fost declanșată o alertă internațională, iar cei doi au fost găsiți într-un final.

Vorbim de o adevărată cooperare între mai multe țări, între autoritățile din mai multe țări, inclusiv cele din România. Știm că atât femeia, cât și fostul ei iubit, agresorul, au fost găsiți undeva într-o parcare de pe autostradă din Ungaria. Alerta a fost dată de actualul iubit al femeii la scurt timp după dispariția acesteia.

Femeia de 26 de ani a fost răpită pe o autostradă din Austria. Se pare că a parcurs toată această distanță alături de agresor până în Ungaria, unde, a fost găsită de polițiștii de acolo și urmează să ajungă în România.

Valentin Butnaru: Care sunt procedurile în această situație?

"În cazul despre care vorbim, a existat, așa cum spuneați, o colaborare la nivel internațional între Poliția Română și partenerii din Austria și Ungaria. În cursul zilei de 2 mai, partenerii din Austria ne-au informat cu privire la faptul că un bărbat, cetățean român, a sesizat că o femeie, tot cetățean român, a fost răpită de fostul ei partener. Colegii mei au întocmit un dosar penal și au relaționat cu autoritățile din Ungaria, astfel că, în urma verificărilor efectuate, cei doi au fost depistați și au fost conduși la audieri. Astfel, partenerii din Ungaria au înlăturat presupusa stare de pericol în care se afla femeia. Documentele întocmite vor fi transmise către colegii mei, care vor continua verificările în cazul dosarului penal.", a explicat Octavian Dan, purtătorul de cuvânt al Poliției Române.

"Așa cum spuneam, am vorbit despre un caz de cooperare excelentă între autoritățile de aplicare a legii pentru înlăturarea stării de pericol ce a fost sesizată și vom continua activitățile pentru a stabili întreaga situație de fapt.", a mai adăugat Octavian Dan.

Bianca Iacob: Când a fost emis ordinul de restricție, pentru ce perioadă și confirmați că există un dosar penal în România, urmând să continuați cercetările după primirea datelor din Ungaria?

Octavian Dan: Într-adevăr, în cauză a fost deschis un dosar penal și se continuă verificările. Ordinul de protecție provizoriu a fost emis pe data de 28 aprilie de colegii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu și avea valabilitate până astăzi, 3 mai, conform ordinului. Bărbatul respectiv nu avea voie să se apropie de femeie. Toate documentele puse la dispoziție în cadrul cooperării internaționale vor fi valorificate în cazul dosarului penal, iar la finalizarea cercetărilor vor fi dispuse măsurile legale.

Bianca Iacob: Femeia a mai depus plângere în Ungaria pe numele bărbatului după ce au fost audiați amândoi?

Octavian Dan: Din datele pe care le-am primit de la colegii din Ungaria, nu a depus plângere împotriva lui, însă, în acest caz, cercetările vor continua pentru că există un ordin de protecție provizoriu valabil și, așa cum v-am spus, în funcție de cercetări și de ce rezultă din cercetări, se vor dispune măsuri în cazul dosarului penal.

Bianca Iacob: Femeia s-a întors în Austria?

Octavian Dan: Din datele primite de la colegii din Ungaria, femeia și-a manifestat intenția de a se întoarce în Austria, nefiind luată nicio măsură împotriva ei, ea și-a continuat drumul în direcția în care a dorit.

