Dosar penal pentru un român care și-ar fi răpit fosta iubită de pe o autostradă din Austria

Autorități din mai multe state europene au fost puse în alertă după ce un român și-ar fi răpit fosta iubită de pe o autostradă din Austria. Cei doi au fost opriți ulterior în Ungaria, unde se află acum în custodia autorităților, iar în România a fost deschis un dosar penal pentru lipsire de libertate, în urma informațiilor transmise de polițiștii străini.

Poliţiştii români anchetează un bărbat din judeţul Mureş pentru lipsire de libertate, după ce autorităţi din mai multe ţări au intrat în alertă pe motiv că un cetăţean român şi-a răpit fosta iubită, potrivit News.ro.

Cel care a sunat la poliţia austriacă a fost un prieten al femeii, cetăţean austriac.

"În fapt, autorităţile din Austria au transmis către I.P.J. Sibiu o informare cu privire la faptul că, la data de 1 mai 2026, în cursul serii, un tânăr, de 26 de ani, a sesizat organele de poliţie din Austria că prietena lui, de aceeaşi vârstă, a fost răpită de fostul său partener în timp ce aceasta se afla pe o autostradă din Linz. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că fostul său partener, de 28 de ani, domiciliat în Lechinţa, judeţul Mureş, face obiectul unui ordin de protecţie provizoriu, valabil în perioada 28 aprilie 2026 - 3 mai 2026, prin care acesta este obligat să nu se apropie de victimă sau de locuinţa acesteia", informează poliţiştii din România.

Femeia răpită şi fostul său partener se află în custodia autorităţilor din Ungaria.

În urma informării primite, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş a deschis un dosar penal care vizează infracţiunea de lipsire de libertate, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc fapta.

