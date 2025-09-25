Laptele, cornul şi mărul se întorc în şcoli. Guvernul a deblocat proiectul prin care elevii primesc o gustare gratuită zilnic şi a crescut uşor sumele pentru porţiile de hrană, pe fondul creşterii TVA. Deşi anul şcolar a început de aproape trei săptămâni, gustarea nu a ajuns decât pe băncile câtorva zeci de mii de elevi din cei aproape două milioane. Motivul: birocraţia din ministere.

Din octombrie toţi cei aproape două milioane de preşcolari şi elevi ai învăţământului primar şi gimnazial din România vor primi din nou gustarea gratuită din partea statului, finanţată şi de Uniunea Europeană.

Guvernul a decis majorarea sumelor pentru fiecare porţie faţă de anul trecut. Astfel, pentru mere se vor aloca 80 de bani în loc de 70 de bani, pentru lapte un leu şi 18 bani în loc de un leu şi 11 bani, iar pentru corn 76 de bani, în loc de 65 de bani.

"Ideea principală a programului fiind să înveţe să aibă obiceiuri de viaţă sănătoase. La noi, în mod particular, în România contribuie destul de mult la reducerea abandonului şcolar în zonele rurale sărace", a declarat Dragoş Costache, reprezentant procesator român de lactate.

"E un sprijin şi pentru producători, chiar dacă direct este pentru elevi, dar indirect să sprijinim şi producătorii români şi producţia internă", a declarat Viorel Morărescu, dr. inginer director în cadrul MADR.

De la începutul anului şcolar doar într-un sector din Capitală şi în câteva judeţe din ţară s-au găsit bani pentru cornul, laptele şi fructele copiilor din şcoli şi grădiniţe.

"De astăzi am început să vorbim cu judeţele în care distribuim şi să stabilim când stabilim contractele, când începem distribuţia. Am anunţat fabrica, producţia a început", a declarat Dragoş Costache, reprezentant procesator român de lactate. .

Doar din acest depozit de lactate aflat în Capitală pleacă săptămânal în jur de 400 de mii de cutii de lapte şi de iaurt către elevii din şcolile şi grădiniţele aflate atât în sectorul 2, cât şi în şcolile din judeţele vecine. Sunt în jur de 10 producători români implicaţi în proiectul prin care li se oferă elevilor câte o gustare gratuită.

Faţă de anul şcolar precedent, bugetul alocat pentru gustarea elevilor este mai mare cu aproape 5%.

"Banii ăştia, aproape 90 de milioane de euro pe an vor intra în circuitul economic-comercial şi de producţie. Noi îi întoarcem către Guvern prin TVA. Era 9%, ne-a mai dat 2%, noi întoarcem prin TVA 11%. Statul nu a pierdut nimic, din contră- a câştigat", a declarat Dorin Cojocaru, preşedintele Asociaţiei producătorilor de lapte.

"E un procent de aproape 40-50% produse care vin- mă refer la mere- din afară. Dar sper ca de anul acesta procentul să crească în favoarea României, în aşa fel încât să avem produsele noastre care să ajungă către copii", a declarat Viorel Morărescu, dr. inginer director în cadrul MADR.

"Noi nu ştim să lucrăm în echipă", a declarat Carla, pomicultor din Vrancea.

De ce nu am putut acoperi, până acum, mai mult din consumul intern de mere astfel încât copiii noştri să simtă gustul românesc...vă arătăm luni, la Observator, în campania Cât costă să fii român.

