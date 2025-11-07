Băuturile vegetale cu care înlocuim laptele de vacă au devenit din ce în ce mai căutate în ultimii ani. Pentru mulţi sunt simbolul unui stil de viaţă sănătos, pentru alţii fac parte din dietă, mai ales că nu balonează, şi alţii îl aleg când ţin post. Cu toate acestea specialiştii atrag atenţia că, deşi poate fi îmbogăţit cu vitamine, laptele vegetal nu are nutrienţii celui de origine animală. Poate fi chiar mai gras, iar în unele cazuri adaosul de zahăr şi conservanţi îl face chiar mai puţin sănătos.

Cafenelele de specialitate şi-au adaptat oferta la cererea din ultimii ani, aşa că pe lângă laptele de vacă au apărut în meniu lapte de soia, ovăz, migdale şi cocos. Unu din 5 români, conform ultimelor studii, nu mai consumă lapte de origine animală, aşa că îşi bea cafeaua altfel.

"Nu doar acasă laptele vegetal a luat locul laptelui de vacă, ci și în momentul în care ieşim la restaurant sau cafenele. Comandăm mai des cafea cu lapte vegetal, pentru că simțim ca este mai sănătos. Din punct de vedere al aspectului, nu este nicio diferență între cele două, nici când vine vorba de miros. Totuşi se simte o mică diferenţă la gust", a transmis reporterul Observator Clara Mihociu.

"Noi chiar avem clienţi care vin și cer laptele vegetal, mai ales în rândul tinerilor. Ei optează pentru laptele vegetal pentru că au o varietate mai mare de arome: lapte vegetal de cocos, de migdale, de ovăz", susține un barista.

Majoritatea preferă încă laptele clasic, din obişnuinţă sau pentru că îl consideră mai sănătos. Vorbim evident despre forma degresată şi pasteurizată pe care o găsim în magazine.

Nu doar gustul ne schimbă obiceiurile de consum, ci şi posibilităţile pe care le deschide laptele vegetal. El nu se adresează doar celor cu intoleranţe sau chiar alergii la lactoză, ci poate fi băut de vegani, de cei care ţin post sau care au nevoi dietetice speciale.

"Laptele vegetal", avantaje şi dezavantaje:

poate fi consumat de vegani şi în post

bun pentru cei cu intoleranţă/alergie la lactoză

are un gust neutru

poate fi foarte gras

conţine o mulţime de aditivi şi conservanţi

poate conţine mult zahăr

poate provoca alergii

"De regulă sunt şi îmbunătăţite, fortificate, cu vitamina D, ca exemplu, cu Calciu. Poate veni cu raport proteic mai ridicat, eventual cu un raport de grăsimi mai scăzut decât lapetele clasic. Prin urmare, a citi ingredientele şi a ști să citim ingredientele este tot timpul un avantaj", a declarat Ionuț Ignat, medic nutriţionist.

Medicii ne avertizează însă: şi laptele vegetal poate fi extrem de gras şi uneori, pe lista de ingrediente, sunt o mulţime de compuşi nu tocmai sănătoşi. Aşa că nu vă grăbiţi să-l eliminaţi complet pe cel de origine animală din alimentaţie. Specialiştii spun că laptele de capră este mai uşor digerat de cei cu o intoleranţă uşoară la lactoză. Iar unii pacienţi cu intolernaţă susţin că pot bea mai uşor laptele de bivoliţă, chiar dacă procentul de lactoză e similar.

În final, trebuie să ştiţi că în cazul unei intoleranţe uşoare, tocmai de lipsa completă a lactozei din alimentaţie poate accentua simptomele aşa că. echilibrul este cheia

