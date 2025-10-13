Laureat al Nobelului pentru Economie: Europa nu are ecosistem financiar propice inovaţiei

Economistul francez Philippe Aghion, unul dintre câștigătorii Premiului Nobel pentru Economie din 2025, trage un semnal de alarmă privind lipsa de inovație tehnologică în Europa. El susține că, fără politici și instituții adecvate, Uniunea Europeană riscă să piardă teren în fața Statelor Unite și Chinei.

Economistul francez Philippe Aghion vorbește în timpul unei mese rotunde pe tema "Viitorul competitivității europene" la Collège de France din Paris, pe 13 noiembrie 2024 - Profimedia

Unul dintre cei trei câştigători ai Premiului Nobel pentru Economie din 2025, francezul Philippe Aghion, a făcut luni apel către ţările europene să nu permită Chinei şi Statelor Unite să monopolizeze inovaţia tehnologică, transmite AFP, citat de Agerpres.

Europa pierde teren în faţa marilor puteri

Francezul Philippe Aghion şi canadianul Peter Howitt au fost premiaţi pentru dezvoltarea unui model matematic care descrie procesul de "distrugere creativă", respectiv atunci când sosirea pe piaţă a unui produs nou, mai bun, elimină companiile care vând produse mai vechi.

Philippe Aghion a discutat despre decalajul de bogăţie care s-a adâncit între Statele Unite şi zona euro începând din anii 1980.

"Nu avem un ecosistem financiar propice inovaţiei", a deplâns laureatul francez al Premiului Nobel pentru Economie.

Mario Draghi este un fost preşedinte al Băncii Centrale Europene (BCE) care a făcut o serie de propuneri pentru revitalizarea economiei europene.

Cealaltă jumătate a Premiului Nobel pentru Economie din 2025 a fost acordată israelianului de origine americană Joel Mokyr pentru identificarea precondiţiilor care permit o creştere durabilă prin progres tehnologic.

Premiul Nobel constă într-o diplomă, o medalie şi un cec în valoare de 11 milioane de coroane (aproximativ un milion de euro), sumă ce va fi împărţită în cazul în care există mai mulţi câştigători.

