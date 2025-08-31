Preţul lemnelor de foc a îngheţat deja sângele în venele multor români. Cei care încă depind de sobă ca să îşi încălzească gospodăria, au scos anul acesta mai mulţi bani din buzunar pentru aprovizionarea anuală. În funcţie de stare şi zona de livrare a lemnului, preţul poate ajunge şi la 650 de lei pe metru cub.

Valentin şi-a cumpărat lemne încă din primăvară. Bărbatul a simţit imediat scumpirile, care aveau să vină. "E mai avatajos pentru că sunt mai ieftine. Majoritatea vecinilor cumpără lemnele din primăvara", mărturiseşte bărbatul. Dacă în 2024 Romsilva vindea lemnul la un preț mediu de 282 lei pe metru cub fără TVA, acum în piața liberă prețurile au ajuns să varieze între 300 și chiar 650 de lei, în funcție de zonă și de starea lemnului. "Anul trecut a fost 200, anul ăsta a fost 300 la metrul cub", spune Valentin.

TVA-ul aplicat lemnului de foc a crescut la 9% de la 1 august

În alte cazuri, se cer peste 2.000 de lei pentru 4 metri cubi de lemn spart, adică 600 lei metrul cub.

Bacău: 400 lei/mc

Florești/Cluj: 480 lei/mc

Bichigiu: 420 lei/mc

Brașov: 650 lei/mc

Gorj: 300 lei/mc

În România, încălzirea cu lemne de foc rămâne o realitate pentru milioane de oameni. În prezent, aproximativ 3,5 milioane de gospodării depind de lemnul de foc, ca să treacă peste iarnă.

De la 1 august, TVA-ul aplicat lemnului de foc a crescut de la 5 la 9%.

