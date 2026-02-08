Adolescentă de 16 ani, ameninţată cu moartea de fostul iubit de 17 ani. A intrat peste ea în casă cu un cuţit

Un tânăr de 17 ani din Gorj a fost reținut după ce și-a amenințat fosta iubită cu cuțitul.

Polițiști din oraşul Turceni, județul Gorj, au fost sesizaţi, sâmbătă, de o femeie de 35 de ani, din comuna Brănești, că fiica ei, de 16 ani, a fost amenințată cu suprimarea vieții de un tânăr.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, un tânăr de 17 ani din comuna Plopșoru a intrat, fără drept, în locuința fostei sale iubite, fiica apelantei, având asupra sa un cuțit.

În urma unor discuții anterioare, acesta a amenințat-o cu suprimarea vieții, provocându-i o stare de temere. Totodată, a împins-o în gardul curții și a strâns-o de bărbie, provocându-i suferințe fizice.

Anchetatorii au constatat că există un risc iminent, motiv pentru care tânărul a primit ordin de protecție provizoriu, fiindu-i montat un dispozitiv electronic de monitorizare.

Persoanele implicate au fost verificate în bazele de date și nu figurează cu ordine de protecție și nici nu sunt cercetate pentru alte fapte de violență domestică, între aceștia neexistând conflicte anterioare, informează IPJ Gorj.

Polițiștii l-au reținut pe tânăr pentru violare de domiciliu, amenințare și lovire și va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu cu propuneri legale.

