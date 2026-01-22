Au scăpat de majorarea impozitelor, dar au rămas în şantier. Pentru că nu a aprobat în Consiliul Local mărirea taxelor, o comună din Galaţi este acum într-un blocaj financiar fără precedent. Primăria nu mai primeşte bani de la stat, prin urmare, totul a rămas în aer. Muncitorii au plecat de pe şantier aflat în plin avânt pentru reţeaua de apă şi canalizare pentru că oamenii nu îşi mai primi salariile. Şi totuşi pe locuitori nu îi deranjează aceste lucruri, sunt mulţumiţi că banii rămân la ei în buzunare. Ce e dincolo de poarta lor, Dumnezeu cu mila.

Blocajul financiar din comuna Drăgăneşti din judeţul Galaţi se vede cel mai bine pe şantierele aflate în derulare în localitate. Din lipsa fondurilor, toţi muncitorii au plecat, iar proiectele au fost oprite.

Blocajul financiar duce şi la sistarea lucrărilor de modernizare în comună, cum ar fi sistemul de apă şi canalizare. A ajuns la un procent de 75% realizare. S-a blocat totul acum, muncitorii nu mai sunt pe şantier. Nici asfalt nu se mai pune pe această stradă pentru că nu mai sunt bani.

Aceeaşi problemă este şi la şcoala din localitate, unde lucrările s-au sistat la 80%.

Articolul continuă după reclamă

Firma nu mai poate să meargă să plătească muncitorii şi din această cauză a oprit lucrările. Mai mult de atât, primăria nu poate elibera nici măcar certificate fiscale. Totul este blocat în instituţie, pentru că nu a fost votată în Consiliul local hotărârea de majorare a taxelor și impozitelor.

Reporter: Mai poate funcţiona Primăria?

Liviu Condrache, primarul comunei Drăgănești: "Cu siguranţă nu. Noi avem excedent în momentul de faţă în 2025, 7 milioane de lei. Am luat pentru salarii, dar luna care vine eu nu pot să garantez că voi mai putea lua."

"Prin neaprobarea impozitelor şi taxelor până la 31 decembrie, noi suntem sancţionaţi prin neprimirea sumelor de la bugetul de stat care completează venitul bugetului local. Situaţia este critică. În momentul ăsta nu încasăm nimic şi nu primim sprijin de la bugetul de stat", a afirmat Corina Barbu, contabila Primăriei Drăgănești.

Între timp, localnicii se bucură că nu s-au majorat taxele. Ba mai mult, din cauza blocajului din primărie, acestea nici măcar nu pot fi încasate.

Localnic: "Vrem taxe mai mici."

Reporter: Veţi plăti taxele mărite?

Localnic: "Dacă e obligatoriu, trebuie să le plătesc."

Din cei 15 consilieri locali, 8 nu au votat majorarea taxelor și impozitelor şi asta a adus localitatea în blocaj financiar.

"E un semn de protest al opoziţiei. Vrem anumite schimbări, cum ar fi schimbarea vicelui. Se poate rezolva printr-o serie de negocieri", a spus Costel Marin, consilier local.

Până când situația se va rezolva, salariile angajaților, ale asistenților personali, facturile la curent, salubritate, rămân în aer. În aceeași situație se află și comuna Fitionești din Vrancea. Şi aici, luptele politice interne au dus la un blocat financiar în localitate.

Adrian Obreja Like

Întrebarea zilei Ar trebui modificată formula de calcul a impozitului auto? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰