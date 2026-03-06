Trafic greu prelungit. Termenul de finalizare pentru autostrada de centură de la Craiova a fost mutat la toamnă deşi este 90 la sută gata şi trebuia inaugurată de peste un an. Chiar şi aşa există semne de întrebare. Antreprenorul care construieşte şoseaua se străduieşte să evite falimentul.

Localnicii sunt exasperaţi. La peste patru ani de la începerea lucrărilor la Centura de Sud a Craiovei, şoseaua tot nu este gata. Prin zonă trec zilnic 19.000 de vehicule, în medie, iar un sfert sunt camioane grele.

"Ne mișcăm încet, ca de obicei, așa facem noi tot timpul", a spus un şofer.

"E dezastruos. Acum ce au denivelat acolo… în rest a fost dezastru, ce să vă mai zic. O viață de om până se finalizează, îți piere pofta", a spus un alt şofer.

"Drumurile noastre sunt puse să suporte, ele fiind de 7,5 tone, sunt puse să suporte și gabaritul de peste 20 de tone. Pentru noi ar fi un mare ajutor această centură, un mare beneficiu. Ne ocolește localitatea și atunci traficul s-ar redirecționa pe această arteră", a afirmat Ion Spătărelu, primarul unei localități din apropierea Craiovei.

Inaugurarea şoselei a fost amânată de patru ori.

Ce rol va avea Centura de Sud a Craiovei

Centura de sud are o lungime de 10 km și face legătura între trei drumuri naționale. După darea în exploatare, traficul din zona Calafat, Bechet și Drobeta-Turnu Severin către Caracal-Alexandria-București va ocoli municipiul Craiova. Așadar, circulația rutieră din oraș va fi mult mai liberă.

Constructorii susţin că s-au lovit de multe probleme tehnice.

"Întârzierea proiectului a fost cauzată, în principal, de relocarea utilităților. De relocarea rețelelor electrice de la km 8 și km 0", a spus Eugen Tudose, reprezentant al constructorului.

Constructorul promite că în octombrie şoferii vor merge pe centura Craiova Sud. Iar un tronson, între Malu Mare și Cârcea, ar putea fi dat în folosință luna viitoare.

"Singurul lucru care mai este de făcut este relocarea unei rețele de medie tensiune. Respectiva rețea împiedică finalizarea podului principal de la km 0", a afirmat Eugen Tudose.

"DRDP Craiova, în calitate de beneficiar, nu are datorii financiare către antreprenorul acestei lucrări. Noi am fost notificați de către prestatori că a intrat într-o procedură de concordanță în Italia, firma mamă. De acolo, prestatorii și subcontractorii s-au temut de această situație și ne-au notificat că au facturi de încasat. Noi, conform contractului, am sistat plățile. S-au rezolvat problemele și astăzi s-a trimis către București ordinul de plată", a declarat Cristian Tudor, DRDP Craiova.

Proiectul pentru Centura Craiova Sud a fost lansat pentru prima dată în anul 2011.

