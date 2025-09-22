Mai mulţi parlamentari cer ministrului Mediului să aprobe rapid continuarea lucrărilor la şapte hidrocentrale, după ce organizaţii neguvernamentale au obţinut în instanţă blocarea şantierelor. În timp ce bătălia pentru energie ieftină și curată se duce pe holul tribunalelor şi în Parlament, România importă electricitate şi tot noi plătim preţul majorat.

Lucrările de la hidrocentrala Răstoliţa, din Mureş, finalizate în proporţie de peste 90%, urmau să fie gata anul acesta. ONG-urile de mediu le-au blocat în instanţă pe motiv că afectează grav ecosistemul, dar şantierul poate fi reluat cu avizul ministrului Mediului.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu crede, însă, că, în locul hidrocentralelor contestate de activişti s-ar putea construi parcuri fotovoltaice.

Hidroelectrica are proiecte pentru şapte hidrocentrale. Toate sunt blocate. Pentru cea de la Paşcani mai este nevoie doar de semnătura ministrului Mediului pentru începerea lucrărilor. La Răstoliţa, Surduc și Bumbeşti este nevoie de alt aviz de mediu, iar lupta se dă tot la tribunal şi pentru exploatările de la Avrig, Motru-Tismana şi Belareca.

România are acum 188 de hidrocentrale care produc 35% din necesarul de electricitate. Continuarea investiţiilor ar reduce importurile, care au crescut în primele şapte luni cu peste 50% faţă de 2024.

