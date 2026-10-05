Pasiunea nu plătește întotdeauna facturile. Între meseria la care visează și un salariu din care să se poată întreține, unii oameni aleg siguranța financiară. Iar ceea ce le place să facă rămâne pentru timpul liber. Doar 15% dintre româniau au un job care coincide cu pasiunea lor, arată ultimele date.

Opt ore de muncă pentru salariu. Și, dacă mai rămâne energie, câteva pentru munca de plăcere. Așa poate arăta o zi împărțită între serviciul care asigură traiul și pasiunea care își așteaptă rândul până seara, noaptea sau în weekend.

"Seara când ies de la muncă, la 10 seara, să ies prin parc. În zilele mele libere am sesiuni foto cu oameni pentru a-mi creşte portofoliul", spune Alex.

Alex are 23 de ani. Lucrează ca barista de mai bine de 3 ani. Dar fotografia i-a cucerit inima încă de la 13 ani.

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"Fotografia a fost una dintre cele mai mari pasiuni ale mele. Am zis, mai întâi să am un job stabil ca să mă axez financiar şi pe hobby ul meu. Până acum am reuşit cu greu să îmi strâng 200 de euro pe care i-am investit în aparatură şi până acum am scos doar 2000 de lei", spune Alex.

Chiria, ratele și cumpărăturile nu pot aștepta până când pasiunea începe să aducă bani. Un venit sigur permite planuri de la o lună la alta, spun analiştii, dar şi întreţinerea pasiunii.

"Vocația, pasiunea, nu înseamnă neapărat că trebuie să ne construim o carieră în acea direcție pentru a fi împliniți, pentru a avea sens, pentru a ne simți complet realizați din toate punctele de vedere. Studiile arată că în condițiile unui job, unei cariere care să ne ofere stabilitate financiară, nivelul de bunăstare, well-being-ul despre care tot vorbim, este la nivel crescut", spune Oana Datki, specialist HR.

Specialiştii în resurse umane nu sfătuiesc pe nimeni să renunţe la locul de muncă pentru a-şi urma pasiunea înainte să fie siguri că acea înclinaţie asigură o sursă bună de venit. Iar psihologii cred că oamenii pot fi impliniţi şi dacă pasiunea nu are legătură cu meseria. Victor este profesor, cântă la chitară de zeci de ani, dar niciodată nu a putut să transforme pasiunea în sursă de venit.

"Pentru mine asta cu cântatul din liceu şi până acum a rămas o chestie de sănătate psihică, echilibru. Dacă eu ies cu prietenii într-un club pe scenă şi ne simţim bine, pentru mine e suficient", spune Victor.

Pasiunea poate îndulci, însă, dezamăgirile de la serviciu. Doar opt la sută dintre angajaţi se declară pe deplin mulțumiți de salariu, iar şase din 10 consideră că au colegi şi şefi toxici.