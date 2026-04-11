Nu doar vremea e schimbătoare, anul acesta, de Paşte, ci și obiceiurile noastre. Potrivit unui studiu recent, mai mult de două treimi dintre români aleg să rămână acasă de sărbători. Scumpirile și incertitudinea economică i-au convins să pună frână cheltuielilor.

Mai puțini români au plecat anul acesta în vacanțe de Paște sau în city break-uri. Un studiu arată că 85% dintre români au spus că vor rămâne acasă, în familie, de sărbători, anul acesta. Este cel mai mare procent din ultimii ani. De exemplu, în 2024 și în 2025, sub 80% dintre români rămâneau acasă.

Totodată, doar 1 din 10 români spune că va merge la o masă, la restaurant sau într-un club de aceste sărbători. Specialiștii spun că presiunea economică îi face pe oameni să renunțe la vacanțe și ieșiri. Excepție fac cei din generația Z. Ei, într-o proporție destul de mare, vor merge în oraș, la un restaurant sau în club, după cum au declarat aceștia.

Totuși, cei care au ales să-și petreacă sărbătorile de Paște în afara țării au ales, cel mai mult, potrivit agențiilor de turism, Egiptul, Grecia, dar și orașe din Italia și Spania. Acestea sunt destinațiile preferate ale românilor în această perioadă.

