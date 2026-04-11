Video Majoritatea românilor aleg să rămână acasă de Paște, un record al ultimilor ani

Nu doar vremea e schimbătoare, anul acesta, de Paşte, ci și obiceiurile noastre. Potrivit unui studiu recent, mai mult de două treimi dintre români aleg să rămână acasă de sărbători. Scumpirile și incertitudinea economică i-au convins să pună frână cheltuielilor.

de Georgiana Pocol

la 11.04.2026 , 14:25

Mai puțini români au plecat anul acesta în vacanțe de Paște sau în city break-uri. Un studiu arată că 85% dintre români au spus că vor rămâne acasă, în familie, de sărbători, anul acesta. Este cel mai mare procent din ultimii ani. De exemplu, în 2024 și în 2025, sub 80% dintre români rămâneau acasă.

Totodată, doar 1 din 10 români spune că va merge la o masă, la restaurant sau într-un club de aceste sărbători. Specialiștii spun că presiunea economică îi face pe oameni să renunțe la vacanțe și ieșiri. Excepție fac cei din generația Z. Ei, într-o proporție destul de mare, vor merge în oraș, la un restaurant sau în club, după cum au declarat aceștia.

Totuși, cei care au ales să-și petreacă sărbătorile de Paște în afara țării au ales, cel mai mult, potrivit agențiilor de turism, Egiptul, Grecia, dar și orașe din Italia și Spania. Acestea sunt destinațiile preferate ale românilor în această perioadă.

Articolul continuă după reclamă
Georgiana Pocol Like
paste sarbatori scumpiri cheltuieli
Înapoi la Homepage
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Răzvan Lucescu a stat 16 ore în picioare și a salutat fiecare om la priveghi. Reacția celor din jur: „A avut puterea asta”
Răzvan Lucescu a stat 16 ore în picioare și a salutat fiecare om la priveghi. Reacția celor din jur: „A avut puterea asta”
„Când era mic, Mircea Lucescu a ținut cu Steaua”. Cine e antrenorul care l-a refuzat la juniorii Stelei
„Când era mic, Mircea Lucescu a ținut cu Steaua”. Cine e antrenorul care l-a refuzat la juniorii Stelei
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
Bebelușul unui român, găsit printre droguri, mucegai și gunoaie. Scene greu de imaginat în Roma
Bebelușul unui român, găsit printre droguri, mucegai și gunoaie. Scene greu de imaginat în Roma
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că Viktor Orban va câștiga din nou alegerile în Ungaria?
Observator » Ştiri economice » Majoritatea românilor aleg să rămână acasă de Paște, un record al ultimilor ani
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.