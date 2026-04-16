Izvorul Tămăduirii 2026. Sărbătoarea închinată Maicii Domnului și tradiția apei sfințite

La câteva zile după Paște, românii sărbătoresc Izvorul Tămăduirii, zi cu tradiții vechi și semnificații profunde. Credincioșii merg la biserică pentru a lua apă sfințită.

de Redactia Observator

la 16.04.2026 , 15:56
Izvorul Tămăduirii 2026. Sărbătoarea închinată Maicii Domnului și tradiția apei sfințite Biserica Izvorul Tămăduirii din Constantinopol - poză ilustrativă - doxologia.ro

Izvorul Tămăduirii 2026 este marcat în prima vineri după Paște. Sărbătoarea este legată de miracole și de puterea vindecătoare a apei sfințite.

Când este Izvorul Tămăduirii în 2026

Izvorul Tămăduirii este sărbătorit în fiecare an în prima vineri după Paște. În 2026, această zi pică pe 17 aprilie, în Săptămâna Luminată, perioada care urmează imediat după Înviere.

Ce semnifică sărbătoarea

Izvorul Tămăduirii este o sărbătoare dedicată Maicii Domnului și amintește de un miracol legat de vindecarea unui orb, în apropierea unui izvor considerat făcător de minuni.

Tradiția spune că apa acelui izvor a avut puteri tămăduitoare, iar sărbătoarea a rămas în calendarul ortodox ca simbol al vindecării și al speranței. Pentru credincioși, ziua are o semnificație profundă, fiind asociată cu ajutorul divin și cu puterea credinței.

Ce se face de Izvorul Tămăduirii

În această zi, în toate bisericile se oficiază slujba de sfințire a apei, cunoscută sub numele de Aghiasma Mică. Credincioșii merg la biserică pentru a lua apă sfințită, despre care se spune că are puteri vindecătoare și protectoare. Aceasta este păstrată în case și folosită pentru binecuvântare.

În multe zone, oamenii obișnuiesc să stropească locuințele, animalele sau grădinile cu această apă, pentru sănătate și protecție.

Tradiții și obiceiuri de Izvorul Tămăduirii

Izvorul Tămăduirii este însoțit de numeroase tradiții populare. Se spune că este bine ca în această zi să se consume apă sfințită și să se evite certurile sau supărările. De asemenea, în unele regiuni există obiceiul de a merge la izvoare sau fântâni, considerate locuri cu apă „curată” și binecuvântată. În această săptămână, ușile altarului rămân deschise, simbolizând deschiderea cerurilor.

Mihaela Rădulescu a ieşit la atac contra familiei lui Felix Baumgartner: "Nu am furat! Limita decenţei a fost depăşită"
Mihaela Rădulescu a ieşit la atac contra familiei lui Felix Baumgartner: &#8220;Nu am furat! Limita decenţei a fost depăşită&#8221;
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip"
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip”
Clubul istoric din vestul României visează la revenirea în SuperLiga: „N-o să ne batem la titlu din bani publici"
Clubul istoric din vestul României visează la revenirea în SuperLiga: „N-o să ne batem la titlu din bani publici”
Ciclon peste România, mâine, apoi o masă de aer polar vine cu ploi și frig. Prognoza meteo ANM pentru a doua jumătate a lunii aprilie
Ciclon peste România, mâine, apoi o masă de aer polar vine cu ploi și frig. Prognoza meteo ANM pentru a doua jumătate a lunii aprilie
7 ani de la cazul Caracal, care a îngrozit Romania. Ce s-a aflat despre Luiza Melencu
7 ani de la cazul Caracal, care a îngrozit Romania. Ce s-a aflat despre Luiza Melencu
Observator » Ştiri sociale » Izvorul Tămăduirii 2026. Sărbătoarea închinată Maicii Domnului și tradiția apei sfințite
