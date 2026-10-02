Lionel Messi a achiziţionat clubul spaniol CD Eldense

Starul argentinian Lionel Messi a achiziţionat oficial clubul CD Eldense, a anunţat, joi, gruparea din liga secundă spaniolă de fotbal, transmit agenţiile internaţionale de presă.

''Club Deportivo Eldense anunţă oficial achiziţionarea sa de către Leo Messi'', campionul mondial din 2022 şi multiplu câştigător al ''Balonului de Aur'', care şi-a petrecut cea mai importantă parte a carierei la FC Barcelona.

''Fondat în 1921, CD Eldense abordează această nouă etapă cu ambiţia de a se consolida şi de a creşte în fotbalul profesionist'', a transmis clubul din regiunea Valencia în comunicat. Clubul aparţinea până acum unui grup columbian de investitori.

CD Eldense ocupă penultimul loc în Segunda Division (19), cu patru înfrângeri în primele şapte etape ale sezonului.

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Messi, 39 ani, joacă din 2023 la Inter Miami, iar, conform presei, contractul său prevede o intrare în capitalul clubului din MLS după retragerea din activitate.

Fotbalistul şi-a anunţat la finele lunii august retragerea din echipa naţională, la o lună după finala Cupei Mondiale din America de Nord, pierdută în faţa Spaniei.

Messi devenise deja acţionar majoritar în aprilie la clubul spaniol de liga a patra UE Cornella.