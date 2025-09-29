Antena Meniu Search
MApN vrea 216 tancuri Abrams, de ultimă generaţie. Contractul este estimat la 6,5 miliarde de euro

Ministerul Apărării Naționale a trimis Parlamentului o solicitare de aprobare pentru achiziția a 216 tancuri Abrams și echipamente aferente, într-un contract estimat la 6,5 miliarde de euro. Memorandumul a fost înaintat Comisiilor de Apărare ale celor două Camere care urmează să dea avizul. Primele 54 de tancuri au costat aproximativ 1 miliard de dolari, la care se adaugă 450 de milioane de dolari pentru armament, mentenanță și simulatoare.

de Marius Gîrlaşiu

la 29.09.2025 , 16:58
MApN vrea 216 tancuri Abrams, de ultimă generaţie. Solicitare în Parlament pentru un contract de 6,5 mld euro Un tanc Abrams al Armatei Poloneze, în timpul unor exerciții militare, 17 septembrie 2025 - Profimedia

Ministerul Apărării vrea să doteze armata cu tancuri Abrams de ultimă generație. Potrivit unui memorandum înaintat Parlamentului, în prima etapă, lansată în 2023, România a achiziționat 54 de tancuri Abrams M1A2 SEP v3 (cea mai modernă variantă a celebrului tanc american M1 Abrams) și 12 vehicule derivate (adică 4 tractoare de evacuare, 4 poduri mobile de asalt, 4 dragoare de mine).

Aceste echipamente au fost cumpărate din stocul SUA, în cadrul unui contract de aproximativ 1,06 miliarde de dolari, cu termen de livrare în 2028. Faza a doua, programată din 2025, prevede cumpărarea de simulatoare, armament și servicii de mentenanță, în valoare de peste 450 de milioane de dolari.

În etapa a doua, planificată tot din 2025, România vizează achiziția a 216 tancuri suplimentare și 76 de vehicule derivate, alături de pachete de instruire, logistică și transfer tehnologic. Valoarea acestei etape este estimată la 6,48 miliarde de euro, potrivit documentului care poate fi consultat la finalul articolului. Comisiile de Apărare ale celor două Camere urmează să dea avizul.

Documente: MApN.pdf

Marius Gîrlaşiu
Marius Gîrlaşiu

Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell.

tanc abrams mapn parlament sua armata inzestrare.
