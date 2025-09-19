În urma discuţiilor de la Palatului Victoria cu premierul Ilie Bolojan, reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România au transmis că nu sunt de acord cu intervenţia statului în economie, inclusiv prin plafonarea adaosului comercial. Însă ţinând cont de situaţia actuală, se vor conforma deciziei.

După ce au discutat cu premierul Ilie Bolojan despre eliminarea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, reprezentanții marilor magazine au decis că vor respecta deciziile Guvernului, chiar dacă nu sunt de acord cu intervenţia statului în economie.

Discuţiile au durat aproape trei ore. Urmează o decizie politică. Aceasta va fi luată marţi în coaliţie. Atunci vom şti cu certitudine dacă plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază va fi prelungită sau nu.

Măsura expiră la finalul lunii. Dacă nu va fi prelungită, am putea vedea creşteri la raft şi de 10% la alimentele de bază, potrivit estimărilor făcute de comercianţi.

O altă temă propusă de premierul Bolojan pe agenda consultărilor s-a referit la promovarea produselor românești, atât în magazinele din țară, cât și în cele din străinătate.

"Reprezentanții retailerilor și-au arătat disponibilitatea de a contribui la promovarea producătorilor români pe piețele externe, în condiții de competitivitate și au subliniat necesitatea creșterii producției interne de produse alimentare", se arată într-un comunicat al Guvernului.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că în colaborare cu mediul de afaceri vor fi elaborate politici publice de susținere a producătorilor români. De asemenea, prim-ministrul a mulțumit retailerilor pentru proiectele de investiții și pentru contribuția adusă la crearea locurilor de muncă și dezvoltarea economiei.

Din partea Guvernului alături de premierul Ilie Bolojan au participat șeful Cancelarie Prim-Ministrului, Mihai Jurca, consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Raul Gutin, și consilierul onorific al premierului Ionuț Dumitru.

