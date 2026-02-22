Proteste în București și în mai multe orașe din ţară, după dezvăluirea ororilor de la un adăpost de câini din Vrancea. Oamenii cer măsuri, după ce peste 15.000 de câini ar fi fost ucişi în condiţii ilegale în Suraia. În Piaţa Constituţiei sunt acum în jur de trei mii de oameni.

Aproximativ 3.000 de oameni s-au adunat în fața Palatului Parlamentului.

"Vrem sterilizare, nu exterminare!", au scandat protestatarii la unison.

Protestatarii nu doresc continuarea procedurii de eutanasiere în România, așa cum este permisă de lege în prezent. Conform reglementărilor în vigoare, câinii pot fi eutanasiați după un termen cuprins între 14 și 21 de zile lucrătoare petrecute în adăposturi.

La protest nu au venit doar stăpânii, ci și câini din toată țara. Deși unii par a fi de rasă, mulți dintre ei sunt, de fapt, salvați și adoptați din așa-zise adăposturi, fiind îngrijiți acum de oameni cu suflet.

Un calcul arată că o femelă adultă și un mascul adult pot ajunge, prin înmulțire necontrolată, la aproximativ 67.000 de pui în câțiva ani, ceea ce ar însemna costuri estimate la 12 milioane de euro. În schimb, sterilizarea a doi câini adulți costă în jur de 100 de euro.

Este mult mai eficient să facem acest lucru, dar trebuie să fie responsabilitatea tuturor. Dacă ai luat un câine de pe stradă, îl microcipezi și îl sterilizezi. Altfel, amenda poate ajunge la 12.000 de lei.

