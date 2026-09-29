Mașini scoase la vânzare de la 130 de euro. Pe listă sunt Mitsubishi, BMW și Range Rover. Unde se licitează

Statul croat scoate la vânzare 80 de mașini din parcul auto, iar unele dintre ele pornesc de la prețuri care par greu de crezut. Cel mai ieftin autoturism poate fi licitat de la doar 130 de euro. Pe lista vehiculelor se regăsesc modele de la Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo și Land Rover.

Ministerul Construcțiilor și Proprietății de Stat din Croația a anunțat licitația pentru 80 de vehicule, iar prețurile de pornire sunt foarte diferite: de la câteva sute de euro pentru unele mașini mai vechi până la peste 24.000 de euro pentru cele mai scumpe.

O mașină, de la 130 de euro

Cel mai mic preț de pornire îl are un Mitsubishi Colt 1.3 Invite, care poate fi licitat de la 130,78 euro. Un Seat Ibiza 1.2 Sportrider pornește de la 136,76 euro, iar un Volkswagen Polo 1.4 TDI Trendline de la 141,83 euro.

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Pe listă mai apare un Volkswagen Polo, cu un preț inițial de 151,32 euro, un Chevrolet Aveo de la 174,24 euro, dar și un Audi A4 2.0 FSI, pentru care licitația începe de la 192,40 euro.

Important de precizat este că acestea sunt prețuri inițiale, nu neapărat sumele pentru care mașinile vor fi adjudecate. Valoarea finală poate crește în funcție de ofertele primite.

De la mașini de 130 de euro la un Range Rover de 24.000 de euro

La polul opus se află un Range Rover 4.4 SDV8, al cărui preț de pornire ajunge la 24.350 euro. Și alte modele premium au prețuri piperate. Un Audi A4 40 TDI Quattro Sport pornește de la 19.857 euro, iar un Volvo XC60 2.0 D4 Momentum de la 18.068 euro, scrie Blic.

Printre vehiculele scoase la vânzare se numără și câteva modele utilitare sau de teren cu prețuri de pornire surprinzător de mici. Un Mitsubishi Outlander 2.0 4WD Intense poate fi licitat de la 355,87 euro, iar un Mercedes Vito 109 CDI de la 243,75 euro.

Mașinile sunt vândute în starea în care se află, după principiul "văzut și plăcut". Asta înseamnă că, după cumpărare, nu mai pot fi făcute reclamații privind starea autoturismului.

Prețul de adjudecare nu este însă neapărat și costul final. Pentru unele dintre vehicule pot apărea taxe și alte cheltuieli, în funcție de situația lor și de modul în care vor fi înmatriculate. De exemplu, anumite mașini aduse din alte state UE trebuie declarate la autoritățile croate pentru calcularea taxei speciale pentru autovehicule.