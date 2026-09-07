Greşeala care l-a costat scump pe un sârb. A plătit o amendă de 1.000 de euro la vamă în Croaţia

Medicamentele transportate în bagaje la trecerea frontierei sunt supuse unor reguli speciale, în funcție de tipul, cantitatea și substanțele pe care le conțin. Regulile sunt mai stricte în cazul medicamentelor care conțin substanțe narcotice sau alte substanțe controlate. În astfel de situații, călătorii trebuie să aibă asupra lor documente medicale, cum ar fi o rețetă, o adeverință de la medic sau un document din dosarul medical.

Pe 3 septembrie, la punctul de frontieră Dvor din Croația, vameșii au descoperit și au oprit introducerea ilegală a 1.664 de comprimate din mai multe tipuri de medicamente, potrivit Blic.

Medicamentele se aflau în mașina unui cetățean sârb care intra în Uniunea Europeană cu un autoturism înmatriculat în Cehia. Potrivit autorităților vamale croate, bărbatul nu a declarat produsele pentru care există restricții sau interdicții la intrarea în țară.

În aceeași zi, acesta a fost amendat cu 900 de euro

În plus, trebuie să plătească încă 36 de euro pentru distrugerea medicamentelor, astfel că suma totală ajunge la 936 de euro.

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Potrivit regulilor vamale din Croația, medicamentele obișnuite destinate uzului personal pot fi introduse în țară într-o cantitate suficientă pentru cel mult o lună de tratament. Medicamentul trebuie să fie aprobat de autoritățile competente din țara în care a fost produs.

Călătorul trebuie să poată prezenta și documente medicale care dovedesc că are nevoie de tratament. Poate fi vorba despre o adeverință de la medic, o rețetă sau un extras din dosarul medical. Reguli mult mai stricte se aplică medicamentelor care conțin substanțe narcotice.

Ce cantitate poate să deţină o persoană

În acest caz, o persoană poate transporta, pentru uz propriu, o cantitate suficientă pentru cel mult cinci zile de tratament. Este obligatoriu și un document care să confirme că medicamentul este necesar, cum ar fi o copie a rețetei, un document medical sau o adeverință eliberată de medic.

Persoanele care urmează tratament pentru dependență sau pentru boli oncologice pot transporta o cantitate suficientă pentru cel mult 15 zile de tratament.

Excepții pentru călătoriile în spațiul Schengen

O regulă specială se aplică persoanelor care locuiesc în Croația și călătoresc în alte state din spațiul Schengen. Acestea pot transporta medicamente care conțin substanțe narcotice pentru o perioadă de cel mult 30 de zile. Totuși, nu este suficient ca medicamentele să fie puse pur și simplu în bagaj. Este necesară o adeverință specială, eliberată de medicul de familie sau de un medic specialist.

Ce trebuie verificat înainte de plecare

Înainte de călătorie nu este suficient să fie verificat doar numele medicamentului de pe cutie. Este importantă și substanța activă, deoarece aceasta poate face ca un medicament să intre în categoria celor supuse unor reguli mai stricte. Problemele pot apărea dacă o persoană transportă o cantitate mai mare decât cea permisă, nu are documentele medicale necesare sau nu declară medicamentele atunci când acest lucru este obligatoriu. În astfel de cazuri, autoritățile vamale pot considera că a fost comisă o abatere, iar medicamentele pot fi confiscate temporar până la finalizarea procedurilor.

Autoritățile recomandă ca, înainte de o călătorie în străinătate, persoanele care urmează un tratament să verifice exact ce substanțe conțin medicamentele. Este indicat ca acestea să fie păstrate în ambalajul original, iar călătorul să aibă asupra sa rețeta, o adeverință medicală sau alte documente care justifică tratamentul. De asemenea, trebuie verificate regulile țării de destinație, deoarece acestea pot fi diferite de cele aplicate în Croația.