Situaţia economică nu pune frână maşinilor de lux în România. Piaţa de supercaruri este într-o continuă creştere de câţiva ani, iar pasionaţii continuă să investească în modele ediţie limitată, care costă mai mult decât o vilă. La fiecare două luni, un român ajunge proprietarul unui bolid de peste două milioane de euro.

Aşa sună luxul şi cel mai probabil adrenalina pentru românii care îşi permit şi îşi doresc supercaruri. Peste 600 astfel de maşini s-au vândut în România în acest an. Cel mai probabil se va depăşi recordul de anul trecut.

230.000 de euro costă bijuteria pe patru roţi din imagini şi nu sunt puţini cei care vor să pună mâna pe un astfel de model. Dealerii de maşini de lux nu duc lipsă de clienţi şi se laudă cu vânzări de milioane de euro şi în acest an.

"O piaţă emergentă, maşinile acestea în special au avut destul de mult succes anul acesta, de când am devenit importatori. Avem vreo 10-11 unităţi livrate. Faptul că tehnologia a evoluat şi aceste maşini sunt din ce în ce mai utilizabile şi mai confortabile şi pentru mersul zi de zi, nu doar pentru mersul sportiv şi circuit, ajută foarte mult această piaţă să se dezvolte", spune Felix Bucur, manager dealer auto lux.

"Piaţa anul acesta este relativ stabilă, într-adevăr am fost nevoiţi să venim cu oferte speciale în întâmpinarea clienţilor pentru a echilibra situaţia din piaţă. Mai nou clienţii migrează la clasa SUV-urilor către modele plug - in, au crescut în pondere şi chiar şi modele full electric pentru că au venit tehnologii noi cu autonomii mai mari. 100.000 de euro TVA inclus, un preţ mediu", spune Adrian Amarandei, consultant vânzări dealer auto lux.

În primele 9 luni ale anului, în România au fost înmatriculate 50 de autoturisme Bentley, 44 de Lamborghini, 22 de modele Ferrari, 20 Maserati şi 3 maşini McLaren. Pentru cine nu are bani pentru un bolid nou există soluţii.

"Recomand cumpărarea unei maşini de 2-3 ani de zile pe piaţă, căreia i-a scăzut preţul destul de mult. Avem un Rolls Royce Cullinan, black bench, cu interior Hermes, nu este o maşină nouă. Dar este o maşină deosebită pe care nu prea o întâlnim în România. Are un motor de 6,7, 570 de cai. Este 330.000 de euro + TVA, maşina de nouă cred că a fost peste 500.000", spune Alexandru Tudor, CEO dealer auto lux.

"Confortul şi siguranţa peste medie şi peste tot ce ai nevoie şi este mai importantă decât suma pe care o bagi. Undeva între 100 şi 200,000 de euro părerea mea ar fi o sumă normală, de asta mă uitam la astfel de maşini", spune un client.

Cine are o asemenea mașină trebuie să se gândească atât la întreţinere dar şi la taxe. Proprietarii au de plătit anual statului român 0,3% din suma care depășește valoarea de 75.000 de euro.

