Pe piaţa muncii apare un paradox tot mai vizibil: există profesii care oferă salarii foarte bune, dar pentru care companiile găsesc extrem de greu angajați. Dar un venit generos nu mai reprezintă singurul criteriu după care oamenii îşi caută joburi. Banii nu reușesc întotdeauna să compenseze stresul, riscurile, condițiile extreme de lucru sau izolarea prelungită.

Meserii bănoase pe care nu le vrea nimeni. Salariile ajung la mii de euro pe lună - Shutterstock

Datele oficiale, citate de presa italiană, arată că domeniile cu cele mai multe posturi vacante coincid, de regulă, cu cele mai periculoase meserii.

Controlor de trafic aerian

Este considerat unul dintre cele mai solicitante joburi din lume din punct de vedere mental. Controlorii gestionează în timp real traficul aerian, unde orice decizie are impact direct asupra siguranței a sute de pasageri. Nivelul de concentrare necesar este uriaș, iar marja de eroare este practic zero.

Articolul continuă după reclamă

Programul de lucru neregulat și turele de noapte duc la oboseală cronică, iar mulți candidați abandonează cariera din cauza stresului intens. În România, salariile pot ajunge peste 7.000 de euro pe lună.

Tehnician de decontaminare ambientală și nucleară

Acești specialiști lucrează în medii cu risc ridicat, în contact cu substanțe toxice sau materiale radioactive, respectând protocoale stricte de siguranță. Deși salariile sunt foarte mari, numărul celor dispuși să facă această muncă rămâne redus din cauza riscurilor pe termen lung și a stresului constant.

Medic de urgență în zone izolate sau de conflict

Acești medici activează în regiuni de război sau în zone izolate, unde resursele sunt limitate. Presiunea psihologică este extremă, iar rata mortalității pacienților este ridicată. Chiar și salariile atractive nu reușesc să acopere dificultatea condițiilor de muncă.

Scafandru industrial

Lucrează la adâncimi mari pentru întreținerea infrastructurilor subacvatice, precum conducte sau baraje. Vizibilitatea este redusă, presiunea este ridicată, iar riscurile includ accidente de decompresie și contact cu fauna marină periculoasă.

Operator pe platformă petrolieră offshore

Angajații petrec perioade lungi izolați pe mare, lucrând în ture de 12 ore. Expunerea la condiții meteo extreme, izolarea și riscurile de accident fac ca această meserie să fie dificil de ocupat, în ciuda salariilor ridicate.

Măcelar industrial

Este o muncă repetitivă și solicitantă fizic, dar mai ales dificilă psihologic din cauza contactului constant cu sacrificarea animalelor. Rata de abandon este ridicată, în special în rândul noilor angajați.

Tehnician de mentenanță a rețelelor de canalizare

Lucrează în spații închise, insalubre, cu expunere la gaze toxice, bacterii și substanțe chimice periculoase. Deși esențial pentru infrastructura orașelor, jobul este evitat de mulți candidați.

Miner

Activitatea în subteran implică riscuri majore: prăbușiri, gaze toxice și praf nociv. Temperaturile ridicate și efortul fizic intens fac ca această meserie să fie una dintre cele mai periculoase, în ciuda salariilor peste medie.

Șofer de camion pe distanțe lungi

Camionagiii petrec săptămâni întregi departe de familie, cu un program neregulat și un stil de viață sedentar, dar obositor. Lipsa echilibrului între viața profesională și cea personală duce la deficit de șoferi în multe țări.

Tehnician de mentenanță la înălțime

Acești muncitori lucrează pe turnuri, clădiri înalte sau turbine eoliene, la altitudini mari și în condiții meteo dificile. Riscul de cădere și necesitatea unei precizii extreme fac ca acest job să fie greu de ocupat, deși este bine plătit.